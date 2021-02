Stadionul Giulești, în flăcări! Incendiu puternic în interior, ce s-a întâmplat chiar acum

În această după-amiază a izbucnit un incendiu în după-amiaza stadionului Rapid, în cartierul Giulești din Capitală. Astfel că un fum gros s-a ridicat azi, în jur de ora 15:30, deasupra stadionului Rapid, îngrijorându-i pe locuitorii din zonă.

Stadionul Giulești, în flăcări!

Conform primelor informații care au venit din partea președintelui CS Rapid, Vali Caciureac, acel foc ar fi pornit la calea ferată din apropierea arenei.

„Pe calea ferata au ars niște bucăți de polistiren. Totul a fost stins foarte repede. Nu a fost afectat deloc stadionul, nici bazinul de înot de lângă. S-a intervenit de urgență, nu există pagube materiale”, spusese inițial Vali Caciureac pentru GSP. Pompierii însă au clarificat apoi că a fost vorba despre un incendiu chiar în stadion, de fapt, și nu pe calea ferată.

Pompierii au mai explicat că incendiul a fost provocat de aprinderea unor plăci de polistiren, la etajul 1 al arenei, unde muncitorii făceau lucrări de izolare termică. În urma incendiului, a ars polistiren, pe o suprafață de aproximativ 15 mp. Acel incendiu a fost găsit stins și nu sunt victime.

Stadionul Giulești are capacitate de 14.000 de locuri. Suprafața de joc este de 105 metri lungime, 68 metri lățime. Este un gazon natural ranforsat sintetic. Are și o pistă de atletism sub tribune, o sală de sport sub ”Peluza Nord”, 28 de spații de cazare pentru sportivi, spații administrative, magazin, zonă de mancare, dar și spații pentru presă și VIP.

Despre stadion

Rapid Arena, și anume, fostul stadion Valentin Stănescu,, este stadionul oficial al clubului de fotbal Rapid București. De menționat este că lucrările de construcție au debutat în anul 1936 sub conducerea arhitectului Gheorghe Dumitrescu, dar și sub patronajul Asociației culturale și sportive C.F.R.. După doi ani este încheiată construcția, oferind echipei Rapid o copie mai mică a „Potcoavei” din Londra, cea a echipei Arsenal.

În mod oficial, acel stadion a fost inaugurat pe 10 iunie 1939, cu ocazia Ceferiadei, care a fost organizată pentru a marca împlinirea a 70 de ani de la punerea în circulație a primului tren din România. Atunci, Rapidul avea de una din cele mai mari și moderne arene din țară, însă neavând totuși capacitatea ANEF-ului sau gazon de iarbă și instalație de nocturnă ca Venus. De asemenea, capacitatea stadionului era de 12.160 de locuri.