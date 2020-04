Stă în casă cu Violeta, dar nu are timp să vorbească cu ea. Andreea Marin: “Cu toată rușinea o zic”

Andreea Marin a vorbit despre campania umanitară în contextul pandemiei de coronavirus. „Noi nu dormim de 10 zile, stăm în casă cu copii, dar nu avem timp să vorbim cu ei, deoarece suntem pe telefoane!”, a declarat vedeta, lăcrimând, la emisiunea Emmei Zeicescu.

Stă în casă cu Violeta, dar nu are timp să vorbească cu ea. Andreea Marin

Andreea Marin mărturisește că a devenit foarte pragmatică zilele acestea. Se culcă la 3 dimineața, se documentează și simte neputința de a face mai mult, a declarat vedeta pentru Gândul.

Există emoție, trebuie să pui emoție în ceea ce faci, nu există rezultat pozitiv de la suflet la suflet fără emoție. E nevoie și de rațiune, pragmatism. Lucrurile cresc de la zi la zi. Vedem din păcate ce se întâmplă. Sunt lecții pe care le avem de învățat de la alții. Despre asta e vorba, ce avem de făcut? Am mii de mesaje pe FB, unii spun că să ajute statul, cei care au pensii speciale, cei cu bani. Oameni buni înțelegeți acum e vorba despre fiecare dintre noi. La ușa dvs vreți nu vreți, veți înțelege cât de importantă e solidaritatea celorlați. Fiecare zi fiecare oră în care putem opri lucrurile trebuie să fie prețioasă. Luăm lecții dureroase de la Italia.

E foarte important că există în România 12,8 milioane persoane care au abonamente și cartele electronice active. 22 milioane de telefoane sunt în țară. Am pornit o campanie în care minima contribuție este de 2 euro. Dacă ai bani de țigări, în zilele astea, pe care ar trebui să le lași, înseamnă că ai 2 euro să ajuți. 25.000 de oameni au donat. Cât mai e până la acele milioane? Care stau pe canapea și se gândesc că nu pot face nimic? Mi-ar fi rușine doar să cer și să nu pun umărul. Noi nu dormim de 10 zile, stăm în casă cu copii, dar nu avem timp să vorbim cu ei, deoarece suntem pe telefoane. Se întâmplă totul din voință proprie, nu avem o datorie specială, dar am sentimentul că trebuie să fac tot ce trebuie să fac”, a povestit Andreea Marin.

”Cu toată rușinea o zic”

Aceasta mai spune că a cerut ajutorul copilului ei în această perioadă. ”Cu toată rușinea o zic, în aceste zile tot ce am reușit să fac a fost să cer ajutorul copilului meu, nu prea l-am sprijinit eu. Mami, vreau să îți spun ceva…Mami, imediat mai am un telefon. Da, mami. Toată ziua am auzit asta!”

”Un SMS la 8825 se poate dona. Din străinătate se poate dona pe PayPal și alte metode. Sunt companii care au dat mesajul mai departe, chiar dacă nu au angajații aproape. Intrați pe Facebook la Andreea Marin. Resursele noastre se termină, dacă nu ne ajutați să mergem înainte”, a declarat Andreea Marin la Gândul.