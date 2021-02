Premierul Florin Cîțu a făcut anunțul care îi sperie pe mulți dintre bugetari. Ce a decis primul ministru, după ședința de Guvern care a avut loc miercuri.

Miercuri a avut loc o ședință de Guvern în urma căruia premierul Florin Cîțu a ținut să precizeze că unele sporuri sunt date „după ureche”, precizând că de unele dintre acestea nici nu știa că există. De asemenea, primul ministru a mai spus că a avut în vedere tăierea salariilor de la CEC și EximBank în perioada în care a fost ministru al Finanțelor, dar a fost blocat de sistem. De această dată el declară că nu va renunța la acest lucru.

Totodată, premierul a mai spus că vor dispărea mai multe sporuri pentru condiții vătămătoare.

Legat de salariile de la Autoritatea Rutieră, premierul a precizat că trebuie redus numărul persoanelor aflate în consiliile de administrație. Salariile angajaților de la Autoritatea Rutieră au ajuns subiect de dezbatere în presă.

„Reforma va include și sistemul de salarizare. Ar trebui să reducem numărul celor din consilile de administrație. Eu am vrut să reduc salariile la CEC și EximBank când am fost ministru al Finanțelor și am fost blocat de sistem. Nu renunț”, a mai declarat premierul Florin Cîțu.