Sportiva din România care se iubește cu femei. Nu a mai putut ține secretul: „E la modă”

O sportivă din România a luat prin surprindere pe toată lumea, atunci când a vorbit public despre faptul că îi plac femeile. Tânăra a răspuns la un mesaj pe o platformă socială, în care a recunoscut că în momentul de față are o iubită. Totul a pornit de la faptul că a suferit o dezamăgire în dragoste, așa că și-a schimbat orientarea sexuală peste noapte.

Este vorba despre Ana Manea, în vârstă de 20 de ani, care este fostă componentă a echipei de fotbal feminim ACS Atletic Drobeta. Ea a devenit printre puținele sportive din România care și-a dezvăluit orientarea sexuală și a recunoscut că îi plac persoanele de același sex.

Ana Manea este născută în județul Gorj, însă s-a mutat în Italia, acolo unde continuă să joace fotbal. Ea a suferit o decepție în dragoste, așa că a încercat „din joacă” să aibă relații cu femei. I-a plăcut, așa că acum le-a spus totul prietenilor din online.

Acum, tânăra se iubește cu o femeie din Spania și s-a arătat deschisă la întrebări din partea internauților.

”Am stat și cu băieți înainte, dar ultimul cu care am fost m-a făcut să sufăr. De când am venit aici în Italia, am zis să încerc. Am văzut că e la modă.

Am încercat, mi-a plăcut și acum am o iubită, e din Spania. Dacă vreți să știți mai multe, întrebați-mă”, a spus Ana Manea într-un video postat pe TikTok.