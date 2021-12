Sportivă celebră din Franța, bătută de soțul ei. Bărbatul îi era și antrenor, Poliția a intervenit de urgență

O sportivă extrem de cunoscută din Franța a fost bătută cu brutalitate de către soțul ei. Bărbatul îi era și antrenor. Despre cine este vorba și cum s-a ajuns în acest punct? Poliția a intervenit de urgență pentru a o scăpa pe femeie de agresor.

Caz extrem de grav în sportul mondial! O campioană a fost agresată de soțul ei. Concret, este vorba despre franțuzoaica Margaux Pinot care și-a reclamat antrenorul la poliție, după ce acesta a bătut-o cu brutalitate. Antrenorul este și fostul membru al echipei franceze de judo.

Alain Schmitt a fost arestat în noaptea dintre sâmbătă și duminică la Seine-Saint-Denis pentru violență domestică. Tânăra în vârstă de 27 de ani a primit nenumărate lovituri în zona feței de la partenerul de viață care o și antrenează.

Bărbatul se afla în stare de ebrietate în acele momente. În urma loviturilor, aceasta a ajuns de urgență pe mâna medicilor. Campioana a oferit prima reacție despre coșmarul pe care l-a trăit.

Pinot a confirmat că a fost victima unui atac în propria locuință. Totul a pornit de la un scandal și de la un șir de insulte, ulterior partenerul său a trecut la fapte și a început să o lovească puternic în repetate rânduri.

„În noaptea de sâmbătă spre duminică, am fost victima unei agresiuni la domiciliul meu de către soțul și antrenorul meu. Am fost insultată, lovită cu pumnii, iar capul meu s-a lovit de mai multe ori de pământ.

Și, în cele din urmă, am fost strangulată. Am crezut că voi muri. Am mai multe răni, inclusiv un nas spart și 10 zile de întrerupere temporară a activității. Astăzi, justiția a decis să îl elibereze.

Ce valoare are apărarea lor calomnioasă în fața rănilor mele și a sângelui împrăștiat pe podeaua apartamentului meu? Ce a lipsit? Moartea la sfârșit, poate? Probabil că judo-ul a fost cel care m-a salvat”, a reacționat sportiva pe Twitter.