Sportiva care câștigă din OnlyFans mai mulți bani decât din sport. Imagini incendiare cu tânăra de 22 de ani GALERIE FOTO

Este considerată una dintre cele mai frumoase sportive din lume. Key Alves a devenit faimoasă ca jucătoare profesionistă de volei în Brazilia, țara ei natală, iar în ultima perioadă blondina a câștigat notorietate datorită fotografiile incitante distribuite pe contul său de OnlyFans.

Superba braziliancă Key Alves a dezvăluit, fără perdea, că obține venituri de 50 de ori mai mari din conținutul postat pe platformele online pentru adulți decât salariul pe care-l primește ca jucătoare profesionistă de volei.

Blondina în vârstă de 22 de ani a îmbrățișat cariera sportivă de la o vârstă extrem de fragedă, însă recunoaște că satisfacțiile financiare pe care le primește din sport sunt mult mai mici față de sumele uriașe pe care le câștigă pe OnlyFans.

Voleibalista Key Alves a strâns o comunitate imensă și pe Instagram, acolo unde se mândrește cu peste cinci milioane de urmăritori pe celebra rețea socială. Discuând despre succesele ei, sportiva a declarat pentru Globo Esporte următoarele:

„În al treilea an la o echipă profesionistă de volei și mă consider un atlet profesionist, dar lucrurile în afara terenului au început să crească foarte mult pentru mine. Așa că am început să plătesc puțin mai mult. atenție la această carieră laterală.

Fie că îmi place sau nu, astăzi este cel mai mare venit al meu. Câștig de vreo 50 de ori mai mult cu platformele digitale decât cu volei, și mai mult pe OnlyFans, pentru că prețul lunar de 16 euro este fix.”, notează cei de la Daily Star.