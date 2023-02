Sperietura trasă de sora Elenei Merișoreanu, la cutremurul din Târgu-Jiu: „Era să cadă din pat”. Ce pagube materiale a suferit EXCLUSIV

Sora artistei, care locuiește pe Valea Jiului, a resimțit din plin cutremurul de peste 5 grade pe scara Richter, care a avut loc pe 13 februarie 2023, la 13 kilometri de Târgu-Jiu, potrivit mărturisirilor făcute de Elena Merișoreanu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Cutremurul care a avut loc recent, lângă Târgu Jiu, pe 13 februarie, la doar câteva zile după cel din Turcia, i-a speriat pe locuitori.

Printre aceștia s-a aflat și sora Elenei Merișoreanu, care stă într-o comună, pe Valea Jiului. Potrivit mărturisirilor artistei, femeia l-a resimțit din plin și era chiar să cadă din pat.

„Sora mea stă pe Valea Jiului. I-au căzut toate bibelourile, paharele din vitrină, era să cadă din pat. Dar nu a ieșit afară, ea stă în casă, dar s-a speriat. Am vorbit cu mulți prieteni din zonă, unii nici nu s-au mai întors în case, s-au dus la țară. Trebuie să fii puternic”, ne-a spus artista.

Aceasta a adăugat că ea însăși se teme de cutremur, chiar dacă locuiește la o casă cu o structură de rezistență solidă: „Eu stau la casă, dar ne temem, pentru că te poți afla într-un spital sau pe stradă, te miri unde”.

Altfel, operată la genunchi, chiar de Sărbători, Elena Merișoreanu urmează, în prezent, un program de recuperare, la domiciliu. Potrivit declarațiilor făcute în exclusivitate pentru Playtech Știri, artista nu va reveni pe scenă mai devreme de 20 martie.

„Eu nu iau banii în avans la spectacole, niciodată nu știi ce se întâmplă. Am fost chemată să cânt, și la Muzeul Satului, dar nu pot, să stau pe scenă 30 de minute. Cred că m-ar nenoroci. Ai mei îmi zic să nu mai merg deloc, dar o fac pentru că-mi place să mă întâlnesc cu colegii mei, să cânt. Abia pe 20 martie fac trei luni și vreau să respect ce mi-a zis medicul. Până atunci nu voi merge nicăieri. Am mai avut o experiență și știu cum e. Important că nu mă mai doare, mai folosesc doar o cârjă, dar uneori uit și mai pășesc și fără ea. Am mai fost plecată. Mi-am făcut iar analize, pentru că iau tratament pentru tiroidă și trebuie să fac markerii”, a adăugat aceasta, pentru Playtech Știri.