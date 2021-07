Octavian Ursulescu a trăit un adevărat coșmar pe vremea lui Nicolae Ceaușescu! Celebrul prezentator și-a luat inima în dinți și a explicat de ce un anumit eveniment l-a făcut să nu mai poată să se odihnească noaptea.

Octavian Ursulescu a fost invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV pentru a depăna amintiri prețioase. Totuși, telespectatorii nu se așteptau ca acesta să explice că a trecut prin clipe de groază pe vremea lui Nicolae Ceaușescu.

Celebrul prezentator a explicat că nu a putut să mai doarmă noaptea după o pățanie în care a fost implicat și dictatorul. La vremea aceea, Octavian Ursulescu prezenta festivalul de la Mamaia, bucurându-se de mulți fani.

Totuși, emisiunea lui a fost transmisă, printr-o greșeală, în timp ce Nicolae Ceaușescu se afla la Neptun și ținea o conferință. În loc ca românii să îl asculte pe dictator, pe post a apărut, ca prin minune, celebrul prezentator de televiziune.

Din fericire, totul este bine când se termină cu bine pentru Octavian Ursulescu! Ținând cont că doar românii din anumite zone au observat ce s-a întâmplat de fapt, celebrul prezentator a scăpat basma curată și întâmplarea a fost dată uitării.

„Am zis că mă leagă! Festivalul de la Mamaia nu se transmitea în direct, nea Nicu era la Neptun, la celebrele lui conferințe, vorbea și vorbea.

La un moment dat, o interferență a avut loc și am apărut eu vreo 10-15 minute într-un costum alb.

Din fericire, nu m-a legat, am apărut doar pe anumite zone, dar au fost niște comuniști mai inteligenți care au zis că nu am nicio vină. Dar în noaptea aia nu am dormit. Din fericire, am scăpat.”, a spus Octavian Ursulescu în emisiunea lui Cătălin Măruță.