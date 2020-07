Soțul Andreei Esca, momente critice în spital: „Așa arată iadul”

Alexandre Eram, soțul Andreei Esca a trăit clipe de groază în spital. Ce spune aceasta despre calvarul prin care a trecut soțul ei.

Știrista de la ProTV, în cadrul unui interviu acordat pentru postul de televiziune a vorbit despre starea de sănătate a familiei sale. Atât cei doi soți cât și fiul lor au fost internați în spital infectați cu noul coronavirus.

Cu ochii în lacrimi, Andreea Esca a povestit momentele de groază prin care a trecut soțul său. Dintre toți 3 cel mai rău s-a simțit Alexandre, acesta având cea mai gravă formă a infectării cu COVID-19.

„Primul care s-a îmbolnăvit în familia noastră a fost soțul meu, a avut 2 zile febră foarte mare. Am asociat asta cu o enterocolită. Ne-am impacientat, am chemat salvarea, ne-au făcut testul de coronavirus, el a ieșit pozitiv, eu negativ.

Imediat a fost dus la spital, eu am hotărât să rămân în izolare. I-am făcut testul și lui Aris și a ieșit pozitiv, nu avea simptome, îl deranja puțin gâtul, nu avea febră. În a doua zi după ce a fost internat Alex, l-am internat și pe Alex. Și-a făcut și fiica mea testul și a ieșit negativ. Ei doi s-au dus și s-au internat imediat la Spitalul Victor Babeș, amândoi în același salon. La mine au apărut simptomele după 5 zile” a spus Andreea Esca, cu ochii înlăcrimați.