Soția lui Tudor Gheorghe a murit. Ce i-a unit pe cei doi artiști, timp de 50 de ani

A murit actriţa Georgeta Luchian Tudor, soţia lui Tudor Gheorghe, au anunțat reprezentanții Teatrului Național ”Marin Sorescu” din Craiova. Artiștii împliniseră 50 de ani de căsnicie.

„Teatrul Naţional ‘Marin Sorescu’ anunţă cu tristeţe plecarea la cele veşnice a actriţei Georgeta Luchian Tudor, una dintre actriţele emblematice ale unei instituţii pe care a slujit-o cu un talent ieşit din comun, şi este alături în aceste momente de soţul ei, artistul Tudor Gheorghe”, au informat, marţi, reprezentanţii teatrului criovean.

„A plecat în această iarnă tristă, dar versurile sale, ca şi amintirea unei actriţe depline, rămân: ‘Am fost întrebată de ce uneori femeile surâd. Şi am răspuns: pentru că plâng prea mult, în fiecare zi, pentru toate durerile lumii, nu numai pentru cele ale lor. Dar, doamnelor, domnişoarelor, pentru că este ziua noastră, vă doresc să surâdeţi mai mult, chiar şi atunci când vă doare inima… Pentru că surâsul e un balsam’”, au mai transmis aceștia.

Tudor Gheorghe și-a deschis sufletul în jurnalul ”Vă dau un an din viața mea”, în care a scris cu umor despre turneele petrecute în țară și în străinătate, familie, dar și despre operația la inimă suferită în 2014. Din rândurile notate de acesta putem observa că aproape toată lumea sa se învârtea în jurul Georgetei, pe care o numea ”doamna mea”.

„Avem 50 de ani de căsătorie, au fost ani frumoşi, petrecuţi lângă femeia care m-a îngrijit, m-a iubit şi mă susţine.”

”În anii studenţiei am întâlnit-o prima oară. Era de o frumuseţe absolută şi m-a fascinat din prima clipă. Mă duceam de fiecare dată să o văd în spectacole. Când am revenit în Craiova, după terminarea Institutului de Teatru, am reîntâlnit-o. Din toamna lui 1966 şi până astăzi nu ne-am mai despărţit. Ea a fost cel mai important cenzor al meu, m-a învăţat să gătesc, să fac din bucătărie micul meu refugiu. Secretul căsniciei noastre e acela că nu am îmbinat niciodată profesia cu viaţa de familie. Împreună avem un fiu, pe Tudor Adrian, care ne-a dăruit un nepot”.