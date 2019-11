Soția lui Ștefan Bănică Jr s-a îmbrăcat în haine mulate pentru a arăta cât a slăbit după sarcină FOTO

În sectorul mămicilor sexy din showbiz-ul românesc intră și Lavinia Pârva. Soția lui Ștefan Bănică Jr. se poate mândri cu forme poate mai frumoase decât înainte de sarcină. Cum s-a lăsat aceasta fotografiată și ce i-au spus doamnele care o urmăresc pe rețelele de socializare?

Majoritatea fanilor cuplului Pârva-Bănică s-au minunat atunci când au văzut-o pe brunetă total transformată în ultimul trimestru al sarcinii. Vedeta a mărturisit mai apoi că nu a mâncat în exces, a ales o alimentație sănătoasă, dar că a avut reținere de apă. Nu a trecut mult până când aceștia au revâzut-o pe Lavinia mândrindu-se cu aceeași siluetă care a consacrat-o. Bruneta și-a revenit extrem de repede la măsurile dorite, iar acum se fotografiază în haine cât mai mulate, pentru a arăta tuturor cât de mult a slăbit după sarcină. „Silueta se menține in primul rând așa!”, a fost mesajul soției lui Ștefan Bănică Jr. din dreptul pozei sexy. Amintim că frumoasa artistă a născut în luna mari a anului curent.

„Am emoţii pentru că voi deveni tătic din nou. Nu am habar cum o să fiu ca tată pentru a treia oară. Nu are sens să trăieşti în viitor. La începutul verii va naşte Lavinia. Mă văd schimbând scutece, am mai schimbat scutece, dar să nu mă consideraţi scutecel şef. Sunt un om obişnuit. Sunt un om împlinit”

Ștefan Bănică Jr.