Soția lui Rică Răducanu este în continuare în stare gravă la spital: ‘E nenorocire mare’

Soția lui Rică Răducanu se află încă sub atenta privire a medicilor. Partenera fostului celebru fotbalist este internată în spital și se află în stare gravă. Ce declarații a oferit sportivul despre evoluția stării de sănătate a acesteia?

Soția lui Rică Răducanu, încă în stare gravă la spital

Soția fostului fotbalist a fost diagnosticată cu COVID-19 în urmă cu două săptămâni, iar din păcate nu este o formă ușoară a virusului. Fostul portar de la FC Rapid a mărturisit că partenera sa este intubată, ca urmare a infectării cu virusul COVID-19.

Acesta a fost de asemenea testat pozitiv, dar acum a fost externat, pentru că a avut o formă mult mai ușoară. Din nefericire, norocul nu a fost de partea persoanei sale dragi care încă se află sub atenta privire a specialiștilor și are nevoie de aparate pentru a putea respira.

Vedeta a confirmat că starea sa e bună și că nu mai ia niciun tratament de la întoarcerea acasă. Cu toate astea, a decis să stea în izolare timp de o săptămână, perioadă după care se va testa din nou pentru a sta fără griji.

„Eu nu am avut prea multe probleme. Ea avut rău”

„De la început am fost mai bine ca nevastă-mea. Eu nu am avut prea multe probleme. Ea avut rău, dureri de mușchi, de oase…Ea are și probleme la rinichi, e mai bolnăvioară. Ea nu poate să stea fără…îi mai face pe partea asta cu oxigen. Încă nu e bine. (…) Nu pot s-o aduc acasă. Acolo o îngrijește. E nenorocire mare”, a spus Rică Răducanu, în exclusivitate pentru Antena Stars.

„Nu mi-a dat niciun tratament. Nici în spital nu prea am făcut. Am venit acasă, sunt singur. Nu are nimeni voie să vină. Șapte zile trebuie să stau așa, până îmi face un test”, a mai explicat fostul sportiv.

Cum au început să apară problemele de sănătate?