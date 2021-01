Informații de ultimă oră despre Rică Răducanu, infectat cu covid-19. Soția lui a ajuns la ATI

Rică Răducanu și soția sa sunt internați în spital din cauza noului coronavirus. Acesta a intrat în direct, în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a spus prin ce trece în aceste momente.

Rică Răducanu a spus că se simte bine, însă soția sa a fost cea care s-a simțit mai rău din cauza noului virus.

”Ne mai arde de somn, ma bucur ca ne mai ridici moralul, Cătălin Măruță, le-am zis la toti sa se uite la Pro TV. Eu stau in pat, am facut două injectii, puteam sa stau si acasa, dar poate faceam o smecherie. Soția mea e la terapie intensivă, am vorbit cu ea. Eu nu am simptome, am făcut o injectie in burta, m-au controlat la plamani, nu stiu cum e treaba asta, dar mai trebuie sa mai stau o saptamana. Daca vreau sa ma duc acasa, pot sa ma duc, dar daca sunt singur, nu pot sa stau. Aici am o sticla mai mare cu mine (nr . rade). E urata de tot boala, eu inca nu sunt bolnav rau, dar sa aveti grija, ca e rau sa ajungi in spital. Pe medici nici nu poți să-i vezi, saracii, sunt cu combinezoane, isi fac treaba, dar nu-i stii la fata. Cu sotia vorbesc prin telefon,îmi pune poze pe Whatsapp. Eu vă pup pe toți, sa ne vedem sanatosi, sa ne distram, ca nu ne mai arde de nimic. Mi-e dor sa fac ceva, sa revenim la viata normala”, a spus Rică Răducanu, în direct, pentru emisiunea ”La Măruță”, de la PRO TV.