Ce a pățit Gina Pistol când ce a revenit la Chefi la cuțite. Vedeta a mărturisit tot

Gina Pistol a revenit în noul sezon „Chefi la cuțite”, la doar câteva luni după ce a devenit mama unei fetițe. Iubita lui Smiley a anunțat de ceva timp că va reveni la cârma show-ului culinar, postând imagini de la filmări, pe rețelele de socializare.

Gina Pistol s-a retras din show în sezonul trecut, locul ei fiind luat de Irina Fodor, cea care prezintă și „Asia Express”.

Deși i-a dedicat fiicei sale Josephine toată atenția, se pare că blondinei îi lipseau momentele petrecute alături de colegii săi și concurenții de la „Chefi la cuțite”.

După mai bine de șase luni de când a devenit mamă, Gina Pistol a revenit în platoul Antena 1 și a publicat mai multe imagini de la filmări. De asemenea, ea a făcut și primele declarații despre momentul în care și-a reluat activitatea profesională.

”Sunt foarte fericită că m-am întors! Am avut o senzație ciudată când am pășit din nou în platou. Am o fetiță care a împlinit deja 8 luni, dar am avut senzația că am plecat în urmă cu o săptămână. M-am bucurat mult să îi revăd pe cei trei chefi și să îi cunosc și eu pe concurenții sezonului 4 Asia Express”, a declarat Gina Pistol.