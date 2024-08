Soția lui Mihai Petre, în costum de baie de Paște. Cum arată Elwira îmbrăcată sumar la 42 de ani

Frumoasa familie a decis să petreacă minivacanța de Paște departe de România, alegând ca destinație de vacanță superba Palma de Mallorca. Soția lui Mihai Petre a făcut furori cu cea mai recentă apariție în mediul online, de pe o plajă însorită. Îmbrăcată într-un costum de baie roșu, Elwira Petre arată senzațional la 42 de ani.

Căsătoriți de aproape două decenii, Elwira și Mihai Petre formează unul dintre cele mai admirate, dar și discrete, cupluri din showbiz-ul de la noi din țară. Cei doi dansatori, împreună cu cele două fiice, au ales să își petreacă minivacanța de Paște departe de România, destinația lor de vacanță fiind însorita Palma de Mallorca.

Activă pe platformele de social media, vedeta a împărtășit cu admiratorii săi primele momente din vacanță, dezvăluind că plecarea a fost una cu peripeții.

„Primul avion a întârziat 40 de minute și am fost nevoiți să facem un sprint pe aeroportul din Munich, care nu este chiar foarte mic. Noroc că am ajuns la timp și în final la destinația noastră. Poate aveți ceva sugestii despre ce am putea vizita pe aici?”, a scris soția lui Mihai Petre.