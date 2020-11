Soția lui Marica, accident în traficul din București. Ce s-a întâmplat cu Ioana Marcu și ce a pățit mașina de zeci de mii de euro

Ce a făcut Ioana Marcu? Soția lui Ciprian Marica a cam dat de belele după ce a făcut accident cu mașina de zeci de mii de euro. Cum s-a petrecut totul și ce a făcut blondina în primele momente după cele văzute?

Ioana Marcu a avut parte de un ghinion imens într-o parcare din Băneasa. Volanul se pare că i-a jucat feste unuia dintre șoferi, ia mașinile lor au ajuns șifonate. Din fericire, nu a fost nevoie de oamenii legii. Ioana și omul cu care s-a încrucișat au completat formularul de constatare amiabilă, suprinși de cancan.ro. Totul s-a petrecut aproape de grădina zoologică, iar accidentul nefericit i-a cam șlefuit mașina cu cea de lângă. Cu toate astea, Ioana ași-a păstrat calmul și a discutat câteva minute bune cu cel care era în fapt vinovat de tot ce se petrecute pentru a rezolva problema amiabil. La capitolul avarii s-au notat câteva mici zgârieturi. Tânăra și-a liniștit copiii din mașină, și-a rezolvat treburile cu celălalt șofer și a ales să nu stea prea mult pe gânduri, să rezolve problema și să plece. Blondina este originară din Constanța. Aceasta a rămas o prezență extrem de discretă deși este în continuare în mijlocul unui scandal care se stinge ușor.

„Ea e o fată simplă, care nu încearcă să epateze, o fată cu bun gust, dulce și sinceră. Cel mai important pentru mine la o femeie e să fie feminină, e cel mai mare atu. Frumusețea nu e primordială. Bineînțeles, primul lucru la care te uiți e aspectul fizic, dar apoi descoperi și alte lucruri. La noi nu s-a pus problema, nu am avut niciodată discuții pe tema căsătoriei. Ne e foarte bine așa cum suntem. Nu considerăm că o hârtie ar schimba lucrurile între noi. Dacă ar fi fost vorba despre nemulțumire sau un lucru pe care și l-ar fi dorit, până la urmă nu ar fi fost nicio problemă să o facem. Nu cred în tipare. Pur și simplu, dacă ești fericit în felul tău, de ce ai schimba lucrurile?”, a spus Marica.

Despre epidosul în care a fost infidel

„A fost o situație stânjenitoare pentru mine, o situație în care am greșit și în care nu trebuia să mă aflu. Nu am fost și nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Cert este că mi-am asumat. Am înțeles și am învățat din acest lucru. Consider că aceste lucruri mă privesc pe mine și pe familia mea. Am reușit să trecem peste și să depășim acest moment. Mai departe nu rămâne nimic de spus, decât că suntem suma lucrurilor pe care le facem și vreau să cred că nimeni nu-i perfect. Facem lucruri bune, dar și greșim. A fost un lucru greșit, pe care mi l-am asumat!“, a spus Ciprian Marica în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu“, de la GSP.