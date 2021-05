Adevărul despre divorțul lui Liviu Guță. Traumele prin care a trecut din cauza soției sale

Liviu Guță divorțează de soția lui, la doar un an de căsnicie. Se pare că cei doi nu se mai înțeleg deloc și au ajuns să își arunce jigniri și cuvinte urâte.

Este încă unul din divorțurile neașteptate din showbiz. A doua căsnicie a lui Liviu Guță pare a fi și ea eșuată. Manelistul a anunțat că va divorța de a doua lui soție, la doar un an și trei luni de la căsnicie.

Cei doi vor divorța la notar, iar manelistul a intentat deja actele necesare pentru separare. El a spus că nu vrea să se mai însoare niciodată și în ceea ce îl privește, iubirea nu constă în acte.

Cea de-a doua căsnicie a lui Liviu Guță se termină după doar un an și trei luni! Liviu Guță a introdus deja actele pentru divorțul la notar.

El a spus că nu se mai înțelege cu soția lui. Roxana și el fac parte din lumi diferite, a declarat artistul, care mai susține că s-a grăbit căsătorindu-se cu ea, iar asta pentru că nu au apucat să se cunoască suficient de bine încât să întemeieze un cuplu solid.

Și Roxana a făcut declarații privind divorțul, spunând că Liviu Guță caută ceartă din orice.În plus, femeia spune că nu ar fi trebuit ca subiectul să ajungă la televizor.

„Mie mi se pare că subiectul nu trebuia să ajungă la TV. Nu așa se spală rufele. nu aș putea să-l denigrez pentru că așa a fost cu bune, cu eele, a fost soțul meu, înca e soțul meu și nu aș vrea să se ajungă la alte discuții care nu-și au rostul. Am greșit amândoi, dar el nu recunoaște.

Vreau să fac niște precizări. El se contrazice cu multe chestii. Dacă ne uităm pe Facebook-ul lui, el îmi scria mie mesaj de dragoste, acum vine și spune că din cauza mea nu și-a văzut copiii, din cauza nu a făcut muzică. Nu are cum să spună asta că eu i-am compus piesele. Nu a fost de cinci ori plecat de acasă. O singură dată ne-am certat a plecat la mama lui la Brașov o săptămână. S-a întors, am avut niște discuții, eu am mers la psihlog, trebuia și el să vina cu mine dar a refuza.

Am fost la psiholog din cauza relației. Am crezut că probabil undeva greșesc, fac anumite chestii fără voia mea. Nu am mai fost căsătorită și am vrut să vorbesc cu un specialist. În legătură cu copiii nu i-am interzis. Un bărbat care îsi iubește copiii, un tată nu ține cont de nimic, nici de femeia de lângă el. Nu puteam să-i spun să nu mai vorbească cu ei sau cum se specula că el le cumpăra copiilor și pe mine mă deranja. Eu nu sunt omul care să facă așa ceva, cum zice el. Urât?

Nu am vorbit urât la adresa copiilor lui. Știți când am vorbit? Nu am putut să zic urât. Noi am vrut să facem un copil . Probabil s-a simțit lezat. Nu a făcut nimic, asta e problema. L-ați intrebat de ce am fost agresivă verbal? Toate chestiile acestea veneau de undeva. El acum pe pandemie fiind învățat cu bani, să se vadă cu prieteni… am înțeles asta, dar eu am fost lângă el.

Căuta ceartă din orice. Problema e la el, nu recunoaște. Să vorbesc despre gelozii? Să vorbim despre faptil că merg la spălătorie și la curățătorie și spune ca stau prea mult? (n.r. a fost violent verbal?) De multe ori, de foarte multe ori.”, a spus Roxana, soția lui Liviu Guță.