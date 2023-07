Soția lui Daniel Onoriu, reacție clară după ce bărbatul a scăpat de arestul la domiciliu: ”Nu bag mâna în foc că nu mă va mai căuta!” EXCLUSIV

Daniel Onoriu a scăpat, după mai bine de 8 luni, de arestul la domiciliu, primit în urma reclamațiilor făcute la Poliție de soția lui, pentru încălcarea ordinului de protecție. Contactată de reporterii Playtech Știri, Izabela Onoriu ne-a declarat, la aflarea veștii: ”Nicio instanță nu-l ținea 8 luni în arest la domiciliu, dacă era nevinovat sau doar pentru câteva înjurături”

Daniel Onoriu se bucură din nou de libertate, după cele opt luni grele de arest la domiciliu, în care nu a avut voie să iasă nici măcar pe terasa casei:

”Ieri am fost la biserică, m-am rugat la Dumnezeu, după am fost de la Piața Presei Libere până în Băneasa pe jos acasă. Eu am avut mușchii atrofiați, am stat două luni în comă, am fost 99% mort. N-am înțeles de ce în acest timp judecătorii nu m-au lăsat să ies acasă pe propria mea terasă. Eu am fost un om extrem de bolnav, Dumnezeu mi-a dat ambiție, chiar dacă am stat închis în apartament, eu chiar și așa mi-am văzut de corpul meu, am făcut mii de ture prin casă, am tras de fiare până când n-am mai putut”, a declarat Daniel Onoriu pentru Spynews.ro.