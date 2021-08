Soția lui Dan Puican rupe tăcerea după moartea soțului. Ce a făcut înainte să își dea ultima suflare EXCLUSIV

Lumea presei, dar și a teatrului românesc este în doliu de câteva zile! Dan Puican, primul soț al regretatei Stela Popescu, a murit weekend-ul trecut, în timp ce se afla la Pelerinajul de Sfânta Maria, la Mănăstirea Sâmbăta de Sus. Decesul său a lăsat în spate o familie îndoliată dar și o soție care nu își revine din stare de șoc. Contactată de reporterii playtech.ro, Maria, partenera de viață a artistului cu care a fost căsătorit timp de patruzeci de ani ne-a mărturisit că plânge în continuu de când a rămas văduvă.

Soția lui Dan Puican, mărturii după decesul soțului

Maria, medic stomatolog de profesie, și-a iubit soțul până în măduva oaselor iar acum își strigă durerea! Asta după ce partenerul său de viață, din ultimele patru decenii, a murit în urma unui stop-cardio-respirator. “Imaginați-vă prin ce clipe grele trec eu acum, nu este ușor să pierzi o persoană cu care ai fost căsătorit timp de 40 de ani mai ales că am dus o viață frumoasă împreună.

El și-a dorit foarte mult să meargă la Sâmbăta de Sus. De mult zicea asta, după ce s-a terminat cu pandemia, tot spunea. A făcut un infarct acolo, în timp ce stătea la rând, a venit salvarea, medicii l-au resuscitat însă în zadar.

Am făcut tot posibilul să îl salvăm. A murit vineri noapte iar ieri l-am înmormântat în București, pe la 10.00, că este greu și cu căldurile acestea”, a mărturisit soția regretatului actor pentru playtech.ro.

Cel mai mare ”off” al actorului

De asemenea cea de a doua soție a lui Dan Puican ne-a vorbit și despre regretele, dar și despre mulțumirile pe care acesta le avea până la vârsta de 88 de ani: “Nu și-a presimțit moartea. Probabil și-a dorit enorm să moară la Sâmbăta de Sus.

Noi mergeam în fiecare an, până să vină pandemia acolo, cât am fost împreună am fost de vreo douăzeci de ori. Nu a lăsat nimic cu limbă de moarte, nici nu avea cum din cauză că dintr-o dată i s-a făcut rău.

Era fericit că avea o nepoțică pe care o iubea ca pe lumina ochilor din cap plus că era mândru și de băiatul lui că are o căsătorie solidă și frumoasă. Singurul lui of era acela că trebuia să se deplaseze cu cadrul sau că atunci când ieșea în public era nevoie să fie ajutat de un baston și susținut de mine. Era supărat că îl dureau picioarele și nu putea singur să se descurce”.

Motivul divorțului de Stela Popescu

Stela Popescu a recunoscut, într-un interviu pentru adevarul.ro, acordat în urmă cu câțiva ani înainte de a muri, că pusese capăt căsniciei cu Dan Puican, de dragul textierului Puiu Maximilian. ”Dan nu a vrut să se despartă, vestea a căzut ca un trăsnet pe capul lui.

Pur şi simplu am fugit de acasă. Am fugit de la primul soţ «călare» pe un Renault 16. Aşa s-a întâmplat. Fostul soţ era un bărbat extraordinar, dar nu simţeam chimia pe care am avut-o cu Puişor. A fost mai bine aşa, pentru că eu nu îmi doream copii. Întotdeauna mi-a fost frică de durere“, declara Stela Popescu.