Cristi Tănase, surprins într-o ipostază ruşinoasă. A fost filmat căzut lângă o uşă, ce a răspuns când a fost întrebat ce face

Cristi Tănase a intrat din nou în atenția publicului, la nici două luni de când a fost prins drogat la volan. Fostul fotbalist de la FCSB a fost surprins într-o ipostază la care nimeni nu se aștepta: căzut lângă o ușă, fără un dinte și extrem de debusolat. Care a fost explicat fotbalistului.

Cristi Tănase este unul dintre cei mai cunoscuți sportivi de la noi din țară. Fostul jucător de la FCSB, vedeta echipei, a fost surprins într-o ipostază în care cu greu l-ar recunoaște chiar și cei mai mari fani.

Un videoclip rușinos cu jucătorul favorit al lui Becali circulă acum pe toare rețelele de socializare. Bărbatul a fost filmat de portarul blocului în care locuiește, în timp ce acesta se afla în fața ușii apartamentului său.

Acesta era debusolat și nu a explicat ce se întâmplă cu el atunci când bărbatul care filma l-a întrebat de ce sângerează. Din imagini se observă și că îi lipsește un dinte, ceea ce ar putea explica petele de sânge de pe podea.

Nimeni nu este obișnuit cu o asemenea apariție, deși Cristi Tănase a mai avut astfel de ieșiri în trecut. Acesta era incoerent, răspundea monosilabic și nu putea oferi explicații despre starea lui.

Clipul a făcut ravagii pe rețelele de socializare și a adunat o mulțime de vizualizări într-un timp foarte scurt. Reacția tuturor a fost una șocantă, pentru că nimeni nu se aștepta să îl vadă pe sportiv într-o asemenea ipostază.

La scurt timp după apariția imaginilor, fotbalistul a ieșit și el cu o variantă. Acesta a precizat că se afla în fața ușii sale, unde aștepta să îi deschidă soția, care nu răspundea la telefon.

Cristi Tănase a recunoscut că era în stare de ebrietate, la o oră târzie, după ce își atenționase partenera de viață că nu va veni devreme acasă. Fostul mijlocaș spune că nu a fost bătut de nimeni, ci doar i-a picat un dinte care nu fusese prins bine de către medicul stomatolog, motivând petele de sânge.

Vezi și: Ce s-a ales de Strâmba lui Dodel, fosta iubită a lui Cristi Tănase. Din ce a ajuns să trăiască

Acesta consideră că nu a făcut nimic rușinos și nici nu trebuie să dea explicații pentru faptele sale. A fost deranjat de faptul că toată lumea a tras concluzii, fără să-i ceară și lui părerea înainte de a încerca să îl denigreze, susținând că au fost doar urmările unei petreceri pe cinste.

„Ce să se întâmple? Nimic! Am ajuns acasă, eram beat, ăsta e adevărul, care e problema?, am sunat-o pe soție, nu mi-a răspuns, așa că m-am pus jos, până să-mi deschidă ea ușa. Am omorât pe cineva? Ce-am făcut?

Am avut niște dinți ce trebuiau puși ca lumea, unul n-a fost bine prins, de aceea am rămas fără el. Zici că am cancer, Doamne ferește! Nu s-a întâmplat să se facă gaură în cer.

Atât a fost, am fost la un șprit, m-am îmbătat, se mai întâmplă asta bărbaților, soția știa că o să ajung târziu, că o sunasem… Acum, parcă zici că trebuie să mă scuz în fața tuturor, să mor eu!

Așteptam să răspundă, când a venit portarul de la bloc. Teoretic și practic, mă știam cu el, dar el a venit să mă filmeze. Am greșit cu ceva că m-am pus jos, beat, să aștept să-mi răspundă soția? S-a creat o discuție total aiurea, vezi Doamne, ce-am făcut…

Mare lucru, m-am îmbătat, am venit acasă și nu mi-a răspuns nevasta, iar eu m-am pus jos să aștept până deschide ușa. OK, mi-a căzut un dinte. Cine naiba să mă bată?! A înnebunit lumea.

M-au sunat prietenii, Bogdan Stancu, de exemplu: «Cine te-a bătut, frate, ți-a dat dinții jos?!». Cine să mă bată, mă? «N-ai văzut filmarea?!»”. Abia atunci am văzut că sunt pe toate site-urile.

Acum, voi vă faceți treaba, faceți ce vreți, dar eu vă prezint situația așa cum este”, a reacționat „Dodel” pentru Gazeta Sporturilor.