Soția lui CRBL și-a transformat pasiunea în afacere. Din ce face bani coregrafa Elena: “Îmi place la nebunie!” EXCLUSIV VIDEO

Elena, soția lui CRBL, și-a dedicat viața dansului, este coregrafă de meserie, iar pasiunea ei pentru cristalele swarovski a prins contur în perioada în care cei doi au locuit în Spania. “Am tot stat să găsesc o soluție, o idee cum aș putea să le pun în valoare, cum aș putea să le fac altfel”, a povestit, pentru Playtech.ro, Elena. Încurajată de soțul ei, care a fost uimit de creativitatea și îndemânarea ei, Elena a demarat o afacere cu tablouri cu…cristale swarovski.

În perioada în care ea și CRBL și-au mutat domiciliul temporar în Spania, Elena a făcut bani din dans, dar a vrut să încerce și altceva. În exclusivitate pentru Playtech.ro, coregrafa ne-a povestit cum a început această afacere, ea fiind de mică atrasă de lucrul cu diverse cristale.

,,Am continuat cu dansul, am predat și în Spania dans, am făcut și o altfel de artă, am început să fac niște tablouri foarte frumoase, un business pe care îl fac în Spania și pe care o să îl continui și vreau să îl aduc în România. Eu toată viața mea am dansat.

De la 5 ani am făcut dans sportiv, toate rochiile mele de dans sportiv sunt create de mine și de mama mea, sunt lipite pietricică cu pietricică, cusute, am foarte multe la dosar ca să zic așa și atunci am o pasiune foarte mare pentru cristalele swarovski. Am tot stat să găsesc o soluție, o idee cum aș putea să le pun în valoare, cum aș putea să le fac altfel. Fac diferite tablouri cu cristale swarovschi. Îmi place la nebunie”.