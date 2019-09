Christian Sabbagh îl demască pe Alexandru Cumpănașu. ”Multe schelete vor ieși din dulapul lui!”

Christian Sabbagh îl demască pe Alexandru Cumpănașu. După șirul de acțiuni petrecute după dispariția celor două tinere din Ccâaracal, acesta a trezit numeroase semne de întrebare. El a mințit cu privire la rudenia dintre acesta și Alexandra, adolescenta ucisă cu brutalitate de Gheorghe Dincă, și și-a anunțat candidatura la prezidențiale după tragedie. Ce a descoperit Sabbagh despre el?

Cristian Sabbagh spune tot adevărul! Prezentatorul a scris, în cursul zilei de ieri, un mesaj șocant pe o rețea de socializare. Judecata către Cumpănașu nu a venit doar din partea mai multor oameni, ci și din partea câtorva persoane publice. Majoritatea prietenilor virtuali pe care i-a adunat Sabbagh în mediul online au fost de acord cu spusele vedetei și l-au înccurajat să facă demersurile pentru a-i ajuta pe părinții Alexandrei să ajungă la o concluzie.

„Cand un individ e MAI protejat din bani publici! Stiu că nu e momentul, am însă ceva pe suflet, mă adresez de această dată simpatizanților lui Cumpănașu. Cand o sa aflați cine e acest individ cu adevărat, nu o să știți cum s-o întoarceți. Nu m-am luat in viața mea de nevinovați! Urăsc minciuna și ipocrizia! Multe schelete vor ieși din dulapul lui!”

Cristian Sabbagh