Soția lui Cabral, de nerecunoscut. ”E o schimbare pe care o așteptam!” Cum arată acum Andreea Ibacka

Soția prezentatorului Cabral este de nerecunoscut. Andreea Ibacka s-a lăsat pe mâinile specialiștilor ca să arate precum diva hollywoodiana Kim Kardashian. Aceasta a dezvăluit totul pe Instagram.

Andreea Ibacka face parte dintr-un proiect inedit, în care s-a machiat și s-a îmbrăcat precum Kim Kardashian. Una mai tânără și mai slabă, după cum a afirmat aceasta pe Instagram. Cu părul scurt, deschis la culoare, ochelari de soare la ochi și îmbrăcată într-o ținută din piele, Andreea Ibacka a strălucit în lumina reflectoarelor.

”Me as KIM KARDASHIAN. A thinner, younger Kim.

E a doua transformare radicala by Jovsky la care particip, un proiect foto si video pe care l-am asteptat cu nerabdare. Impreuna cu echipa am ales inca un personaj care sa ma scoata din zona de confort: Kim Kardashian. Controversata, miliardara, nelipsita. Si a fost primul shooting la care nu am zambit. Deloc. O provocare destul de mare, mai ales ca toate comentariile din culise erau savuroase, in mod normal as fi ras cu sughituri. Doar ca nu cadra cu personajul, o Kim contemporana, in acord cu cele mai recente aparitii ale vedetei. Cu multa piele la vedere, doar ca – soc – una ecologica. Si o peruca bob, blond platinat cu radacini ombre, ce incadreaza perfect un machiaj iconic pentru Kim, cu muuult sculpting si iluminator. Practic, tot, atat cat s-a gasit in trusa de makeup. Acestea fiind spuse si pozate, sunt foarte entuziasmata de rezultatul spectaculos si vreau sa le multumesc tuturor! Abia astept si urmatorul personaj”, a scris Andreea Ibacka pe Instagram.