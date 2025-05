Soţia lui Bursucu', accident grav cu maşina. Două persoane au rămas încarcerate, în Constanţa

O zi obișnuită de weekend s-a transformat într-un coșmar pentru Andreea Cristea, soția lui Adrian Cristea – cunoscut publicului larg drept Bursucu. Sâmbătă, 17 mai 2025, femeia a fost implicată într-un accident rutier grav în municipiul Constanța, într-o intersecție cunoscută pentru traficul intens: Soveja cu Primăverii. Impactul a fost atât de dur, încât două dintre persoanele implicate au rămas încarcerate, fiind nevoie de intervenția echipajului de descarcerare pentru a le elibera.

Accidentul a mobilizat de urgență forțele de intervenție. La fața locului au sosit un echipaj SAJ2, o ambulanță SMURD de tip B și o unitate specializată în descarcerare. Potrivit primelor informații, în total au fost trei victime, iar intervenția promptă a echipajelor a fost esențială pentru stabilizarea stării celor implicați. Detalii privind starea de sănătate a Andreei Cristea nu au fost făcute publice în totalitate, dar surse apropiate susțin că aceasta este în afara oricărui pericol major, deși a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Deși a stat departe de lumina reflectoarelor, Andreea Cristea este o figură importantă în viața lui Bursucu. Cei doi formează un cuplu de peste 13 ani, iar în 2023 și-au oficializat relația. Împreună au o fetiță, iar Adrian este și tată vitreg pentru fiica Andreei dintr-o relație anterioară. Deși partenerul său se bucură de o carieră în plină ascensiune, Andreea a preferat să rămână discretă, ocupându-se de familie și de afacerea în care activează ca manager – un parc de distracții din stațiunea Mamaia, unde lucrează din 2014.

Povestea lor de dragoste a început chiar acolo, în lumea colorată a parcului de distracții.

„Ne-am cunoscut într-un parc acvatic. Ea lucra acolo, toată familia ei era implicată în activitate. Nu a fost ușor la început, dar m-am ținut scai. După o oră și jumătate de vorbit, când să plecăm, am încercat să o pup. Am nimerit pe ceafă. A fost prima oară când am pupat pe cineva acolo”, povestea cu umor Bursucu într-un interviu acordat în trecut.