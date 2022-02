Soția lui Blaze de la Survivor România rupe tăcerea despre relația cu Războinicul. Cum este el, de fapt EXCLUSIV

Blaze face parte din echipa Războinicilor de la Survivor România 2022, fiind un concurent îndrăgit și apreciat de fani. El este așteptat acasă de către partenera lui, Izabela, pe care a cunoscut-o într-un show matrimonial. Iată că au ieșit la iveală detalii despre frumoasa lor căsnicie!

Ce spune Izabela despre relația cu Blaze de la Survivor

Blaze și Izabela formează un cuplu superb. Cei doi au trecut peste orice provocare, chiar dacă au avut de înfruntat probleme atunci când au participat într-un show matrimonial. Bruneta ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Impact.ro, despre cel mai greu moment al relației.

De asemenea, Izabela a discutat și despre participarea partenerului său la Survivor România 2022, explicând că îi duce dorul în fiecare moment. Bruneta îl vede pe Blaze ajungând în finală și îl susține din România.

Ți-ai cunoscut partenerul, pe Blaze, în cadrul unei emisiuni matrimoniale. Când ți-ai dat seama că el este alesul?

Izabela: Mi-am dat seama că el e alesul din ziua în care a venit și mi-a șters lacrimile.

Care a fost cel mai greu moment al relației voastre?

Izabela: Cel mai greu moment al relației noastre a fost în show-ul la care am participat împreună. A fost o perioadă când eu eram cu nervii la pământ și am avut probleme cu sănătatea. Oamenii din jur mă atacau în fiecare zi, iar eu reacționam și mă consumam foarte mult… Nu mai eram eu deloc…

În emisiune erau prezentate materiale care mă puneau într-o lumină proastă, oamenii de afară îi scriau scrisori și mă desconsiderau, susțineau că nu îl merit și multe altele… Iar în momentele când eu eram atacată, eram directă și nu permiteam teatrul ieftin. Cred că în momentele alea, relația noastră a fost cea mai afectată, pentru că Blaze nu știa ce să mai creadă.

Avea încredere în mine, dar vedea materiale (făcute în așa fel încât eu să fiu oaia neagră), încât își ridica semne de întrebare, pentru că nu știa dacă așa eram eu și în viața reală, în afara camerelor. S-a convins singur când am ieșit din show de faptul că eram nedreptățita și nu eram deloc așa cum încercau să mă facă să par ceilalți.

Cununia voastră civilă a fost una atipică. Care este motivul?

Izabela: Cununia noastră a fost considerată atipică din cauza hainelor pe care le-am purtat. Noi nu am dat importanța pe care o dau oamenii, în general, cununiei civile. Este un act și pentru noi, nu contează. Am hotărât să ne îmbrăcăm normal, nu cu ținute speciale. Pentru noi contează foarte mult uniunea în fața lui Dumnezeu. Atunci va fi un moment unic pentru noi.

Cum ai reacționat când ai aflat că o să plece la Survivor?

Izabela: Nu am conștientizat că va pleca până în momentul în care a început să-și facă bagajul. Nu voiam să plece, dar am văzut cât de tare își dorea și cât de încântat era despre acest proiect… iar atunci am zis că o să fie foarte greu pentru amândoi, dar îl susțin. În dragoste faci și sacrificii, iar dacă el e fericit să fie acolo, am ales să fiu alături de el. La bine și la greu, nu?

„A rupt o parte din mine și a luat-o cu el”

Îți este greu fără el în această perioadă?

Izabela: Greu fără el? A rupt o parte din mine și a luat-o cu el în Dominicană. Îmi lipsește enorm, mi-e dor de el în fiecare clipă și abia aștept să fim din nou împreună.

Ce ai observat la el? Există schimbări în Republica Dominicană la nivelul comportamentului?

Izabela: Am observat că îi este foarte dor de mine, lucru care nu s-a mai întâmplat până acum pentru că nu am stat separați nici măcar o zi, de când ne-am cunoscut.

Care este punctul lui slab?

Izabela: Ceafa de porc (râde).

Cum crezi că se înțelege cu echipa?

Izabela: Cred că se înțeleg ok. Dar am senzația că e marginalizat de unele persoane.

Îl vezi în finală? Cum te pregătești pentru momentul în care o să vină acasă?

Izabela: Da! Îl văd în finală, categoric! Rămâne o surpriză momentul în care va veni acasă.

Care este secretul căsniciei voastre? Ești pregătită să îți mărești familia?

Izabela: Când ceva se strică, repari, nu arunci. Așa e și la noi. Sunt pregătită să fac orice cu Blaze.