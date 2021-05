Sorin Pușcașu a clarificat totul. Adevărul despre Albert Oprea la Survivor România

Sorin Pușcașu a clarificat o situație pe care mulți din fanii Survivor România 2021 nu o înțelegeau. Ce a spus despre Albert Oprea și care este adevărul Războinicului despre conflictele constante create între cei doi de-a lungul emisiunii?

Survivor România 2021: Sorin Pușcașu spune adevărul din spatele conflictelor cu Albert Oprea

Sorin Pușcașu a fost unul din concurenții extrem de plăcuți de o mare parte din publicul de acasă al emisiunii sportive tocmai datorită sincerității sale și a naturaleții cu care s-a comportat în show. Cel din urmă a venit cu primele declarații după ce a părășit competiția Survivor România 2021.

Acesta își dorea extrem de tare să ajungă cel puțin în finală, cu gândul măreț de a o câștiga, dar iată că soarta a decis altceva. Medicul i-a interzis celui din tabăra albastră să mai intre pe teren după ce de mai bine de trei săptămâni concurentul nu a mai putut lupta cot la cot alături de cei din echipa sa.

Sorin este un veteran al emisiunii pentru că se află în Republica Dominicană de mai bine de patru luni și jumătate, timp în care a încercat să rămână pozitiv și să se obișnuiască cu condițiile grele care i-au devenit colege până în acest punct.

Desigur că printre primele explicații s-au aflat cele despre conflictele constante pe care le avea cu coechipierul său. Fanii Survivor România 2021 știau deja de ediții bune de certurile dintre Sorin Pușcașu și Albert Oprea.

„Referitor la conflictul meu cu Albert. Nu vreau să intru foarte mult în acest subiect, știu că este un subiect sensibil acasă. Unde am simțit, mi-am cerut scuze, am făcut-o. Știu că publicul de acasă nu vede și nu simte ceea ce vedem și simțim noi aici.

Am trăit niște situații foarte grele pe aici. Clar au fost anumite exagerări din partea tuturor. Ce am făcut aici, am făcut ceea ce am simțit. Nu pot să zic că m-a afectat foarte mult pe mine”, a detaliat fostul concurent de la albaștri.

Acuzațiile primite de fostul Războinic