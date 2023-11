Sorin Bontea, primul interviu după concedierea de la Antena 1. Ce a declarat fostul jurat de la ”Chefi la Cuţite”: ”Eu m-am distrat”

Una din cele mai mari surprize din media româenască, în 2023, a fost plecarea celor trei Chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu din show-ul ”Chefi la Cuțite”. Totul avea să se află într-un comunicat dat de Antena 1. Deși nu au vorbit deloc despre situație, cei trei se pare că au acuzat oboseala. Acum la câteva săptămâni de la plecare, Sorin Bontea a decis să vorbească la Antena 1, dar despre cu totul altceva.

La jumătatea lunii octombrie, când mai erau doar două episoade din sezonul 12 de ”Chefi la Cuțite”, toată presa românească avea să afle bomba anului. Cei trei Chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu erau concediați de Antena 1, iar motivele aveau să apară ulterior într-un comunicat emis de postul TV.

Conform celor anunțate în comunicat, cei trei ar fi refuzat să mai intre la filmări,a cuzând o stare avansată de oboseală, dar asta se întâmpla cu puțin timp înainte de startul filmprilor noului sezon.

Anunțul oficial a fost făcut de către Mhai Ioniță, CEO Antena Group” acesta precizând în comunicatul oficial că au fost concediați ”după refuzul acestora de a participa la filmările din octombrie 2023, conform calendarului de filmare comunicat către ei în martie 2023, refuz exprimat cu foarte puțin timp înainte de data stabilită pentru filmările sezonului 13”.

La doar câteva ore de la comunicatul dat de Mhai Ioniță, CEO Antena Group, producătoarea show-ului culinar, Mona Segall, avea să publice un text în care ataca dur modul în care cei trei luau decizia de a nu mai participa la filmările sezonului 13 din ”Chefi la Cuțite”:

Şi eu am obosit, de foarte multe ori, dar responsabilitatea în faţa echipei şi a oamenilor cu care lucrez este mereu unul din secretele acestor mulţi ani în televiziune”, a transmis producătoarea.

(…)Profesional şi uman ştiu că am făcut tot ce s-a putut. Rolul meu a fost să îi învăţ televiziune, să construiesc pentru ei cel mai bun context posibil.

”Spre marea mea surprindere, cu mai puţin de o lună înainte de începerea filmărilor, am aflat că ei sunt prea obositi ca să mai continue acest proiect, lucru pe care mie, personal, nu mi l-au spus niciodată.

Dar, acest discurs al Monei Segall avea să fie atacat de un alt plecat din ograda Antena 1, care de altfel aduce ași audiențe, Dan Negru, iar textul acestuia avea mult substrat:

Noi, ăştialalţi, Negru, Mona Segall, Brenciu, Bartoş, suntem mărunţi! Noi doar am cumpărat formate TV din străinătate, Lazarov le-a creat. Noi am făcut playback. Lazarov a inventat!”, scrie Dan Negru.

Dar, după surprinzătoarea concediere, cei trei pare-se că au încercat să se odihnească și să-și vadă mai departe de familie, afaceri și, în cele din urmă, de posibile viitoare proiecte, unul dintre ele fiind chiar MasterChef, show-ul la care renunțau în 2014, plecând din Pro TV spre Antena 1.

Unul dintre cei trei a decis să vorbească, dar nu despre situația extrem de delicată, și anume Sorin Bontea, care a dat primul interviu după concedierea de la Antena 1.

Extrem de apreciat, la fel ca și colegii săi, Sorin Bontea a decis să vorbească despre cele întâmplate, dar nu la ”Chefi la Cuțite”; ci despre experiența sa în ”Asia Express”, la doar câteva săptămâni de la momentul celui mai mare scandal din media românească a acestui an.

Au fost și momente grele în care îmi venea să plec, dar se schimbă tot de la o zi la alta, de la un minut la altul. Am trecut prin toate stările posibile. De la agonie la extaz. Oboseală multă, lipsa mâncării, toate te afectează”, a precizat Sorin Bontea.

”Experiența Asia Express pentru mine cred că a fost una dintre cele mai frumoase experiențe de viață. Am înțeles că se poate trăi prin lume doar cu un euro pe zi, ceea ce e foarte interesant.

În același material, publicat pe site-ul Antena 1, Sorin Bontea și-a adus aminte de cel mai important moment din participarea sa la ”Asia Express”, de altfel cea mai frumoasă amintire a sa, și anume finala și faptul că a și câștigat-o:

”Cea mai frumoasă amintire a mea din Asia Express e finala. Am câștigat finala. Un moment foarte frumos, plin de emoție, dar cea mai tare fază a fost când am urcat pe scenă, era gongul acolo și noi stăteam și ne uitam unul la altul și noi nu știam ce să facem.

Așa de chiauni eram. Și oboseala își spunea cuvântul. Alergam de dimineață, era noapte și am rămas așa pur și simplu. Am ajuns acolo și am zis că s-a terminat. Dar în același timp parcă ne-am fi dorit să mai continuăm”, a adăugat Bontea.