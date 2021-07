Sorin Bontea, imagini în premieră cu fiul său. Ce pasiune extrem de periculoasă are tânărul

Chef Sorin Bontea este tare mândru de fiul său Iulian. Cum arată tânărul de 24 de ani și ce profesie și-a ales. Nu, nu este vorba despre bucătărie. Ce pasiune extrem de periculoasă are tânărul Iulian. Fanilor nu le-a venit să creadă.

Chef Sorin Bontea nu mai are nevoie de niciun fel de introducere. Este unul dintre cei mai cunoscuți bucătari din România, este jurat la Chefi la Cuțite, acolo unde deține titlul celor mai multe trofee câștigate din istoria competiției culinare.

Nu doar atât, în 2019, chef Sorin Bontea a câștigat sezonul 3 Asia Express, alături de prietenul său de-o viață Răzvan Fodor, actualul prezentator de la Burlacul. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu cum arată și cu ce se ocupă copiii lui. Chef Sorin Bontea este un tată extrem de mândru și se bucură de o familie fericită și unită.

Juratul de la Chefi la Cuțite are o fată și un băiat, pe care-i iubește ca pe ochii din cap: Iulian și Miruna. Dacă pe Miruna am mai văzut-o când și-a făcut apariția într-o ediție surpriză de la Chefi la Cuțite, tânărul Iulian, în vârstă de 24 de ani, este mai scump la vedere.

Fiul lui chef Sori Bontea seamănă izbitor de tare cu celebrul său tată, dar nu pare să-i calce pe urme. Iulian are o pasiune destul de periculoasă, care i-a devenit vocație. Fiul lui Sorin Bontea este îndrăgostit de cursele pentru mașini, reușind să obțină deja câteva premii la diferite raliuri din țară.

Sorin Bontea și soția lui formează un cuplu frumos și solid de mai bine de 25 de ani. Câștigătorul de la Asia Express sezonul 3 a mărturisit că s-a îndrăgostit de ea din prima clipă în care a zărit-o, iar de atunci o curtează în fiecare zi.

„Soția mea spune că mă pricep foarte bine la cuvinte, așa am cucerit-o. Am văzut-o prima oară la o petrecere și apoi am început să o curtez. La prima întâlnire i-am dus trandafiri roșii și de atunci astea sunt florile pe care i le ofer de fiecare dată, indiferent de ocazie. Pentru noi au o semnificație aparte.

Vă dați seama că i-am și gătit, era felul prin care simțeam că pot să o impresionez. I-am făcut friptură, papanași, sufleu de mere.. Știu că acum nu sună deloc interesant, dar atunci nici nu încăpea vorbă de fructe de mare, foie gras… Nici nu știam ce sunt astea. E adevărat că atunci când venea vorba de savarine, mergeam la cofetărie!’, declara chef Sorin Bontea, în urmă cu ceva timp, pentru VIVA.