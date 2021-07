Cum face Sorin Bontea pește cu legume. Rețeta secretă a juratului Chefi la Cuțite

Sorin Bontea a împărtășit cu fanii săi una dintre cele mai gustoase rețete pe bază de pește. Este vorba despre o rețetă de pește cu legume. Iată cum se prepară:

pește (cod alb)

doi căței de usturoi

ulei de măsline

ciuperci shiitake

porumb

sparanghel

mazăre chinezească

făină

sare și piper

Ca să prepari această rețetă, ai nevoie de două tigăi. Într-o tigaie vei pregătit legumele, iar în cealaltă tigaie vei pregăti bucățile de cod. Se taie doi căței de usturoi cu rondele, se pun în tigaie, după care se adaugă ulei de măsline.

Peste legumele din tigaie se adaugă piper și sare, în funcție de gust. Legumele se fac destul de repede, dar în acest timp tu poți pregăti peștele. Se încinge tigaia cu ulei de măsline și se pune un cățel de usturoi. Se dă peștele prin făină pentru că e un pește destul de sensibil și se desface ușor.

Se lasă peștele un minut, un minut și jumătate pe fiecare parte, apoi se bagă la cuptor pentru circa două minute cele două bucăți de pește. De precizat este că cuptorul trebuie preîncălzit la 180 de grade. Iar partea finală este și cea mai ușoară, și anume, platingul. Se aranjează legume în așa fel în cât farfuria să fie cât mai frumoasă și se pun bucățile de pește pe deasupra.

De menționat este că peștele cu legume se consumă cât e cald, nefiind necesar vreun sos special, iar asta pentru că legumele au propriul lor suc. Preparatul culinar al lui chef Sorin Bontea poate fi acompaniat de o muzică relaxantă și de un vin alb.

Sorin Bontea este unul dintre cei mai renumiți chefi din România. El este jurat la emisiunea de succes Chefi la cuțite. Însă viața lui nu a fost întotdeauna una ușoară. Copilăria sa nu a fost lipsită de greutăți, însă a găsit mereu puterea de a depăși obstacolele.

”N-am crescut în puf. Absolut deloc. Patru frați. Nu am crescut pe genul, bă, le-am avut pe toate. Am muncit din greu și condiții grele, am plecat de acasă, am făcut armată. Am trecut prin multe și nu mi s-a părut foarte greu. Era obositor că nu duceam. Mie îmi place să mă bucur de lucruri.

Adică, în orice mai găsesc ceva să râd. De-asta încerc să găsesc lucrurile bune cam prin orice”, a declarat Sorin Bontea, conform wowbiz.ro.