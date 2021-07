Sorin Bontea, anunț după ce a scăpat de Chefi la cuțite: ”Breaking News!”

Sorin Bontea le-a dat fanilor lui o veste importantă. Celebrul chef a împărtășit cu fanii din mediul online un „breaking news”.

Chef Sorin Bontea are motive să fie fericit. Celebrul bucătar se distrează pe cinste, după ce emisiunea Chefi la Cuțite s-a terminat. El profită de timpul liber pentru a pescui, a grădinări și a da petreceri.

El încearcă să petreacă mult timp acasă, acolo unde se simte cel mai bine. Chef Bontea și-a găsit locul ideal de stat în vreme de caniculă: propria grădină pe care și-a amenajat-o.

Și pentru că a muncit ceva vreme la această grădină, Sorin Bontea a ținut să împărtășească cu fanii lui o veste importantă.

Fanii au reacționat foarte frumos la postarea lui și l-au felicitat pentru munca depusă. Au fost sute de comentarii la postarea lui Bontea despre propria grădini și roșiile coapte pe care a reușit să le crească.

Anul trecut, Chef Bontea a fost în vacanță în Delta Dunării, acolo unde a pescuit și a participat la Campionatul Național al Ligii Române de Spinning.

„A fost o vară atipică, dar am încercat să profit cât mai mult de ea. Am petrecut mult timp în bucătărie, veți vedea în curând și rezultatele, și pe barcă, la pește.

A fost primul an în care am participat la Campionatul Național al Ligii Române de Spinning și am plecat de câteva ori în Deltă. Norocul meu este că am o pasiune care presupune oarecum izolare, se desfășoară în aer liber, așa că am putut să mă bucur de ea”, a povestit anul trecut chef Sorin Bontea.