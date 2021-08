Sorana Cîrstea, super reușită în turneul de la Montreal. Câte mii de dolari a câștigat iubita lui Ion Țiriac Jr.

Sorana Cîrstea, super reușită în turneul de la Montreal. Iubita lui Ion Țiriac Jr. participă la turneul WTA 1000 din Canada. Ea a reușit să câștige partida din primul tur, disputată împotriva americancei Alison Riske. În turul 2, numărul 40 WTA va înfrunta o dublă câștigătoare de Grand Slam.

Sorana Cîrstea a început cu dreptul turneul de la Montreal. Jucătoarea de pe locul 40 WTA a învins-o în primul tur pe americanca Alison Riske (37 WTA), cu 6-3, 6-4, după 93 de minute de joc. În următorul tur, iubita lui Ion Țiriac Jr. va înfrunta o dublă câștigătoare de Grand Slam, Victoria Azarenka (15 WTA) din Belarus. Azarenka s-a impus în carieră la Australian Open, în 2012 și 2013. Ea mai are și 3 finale disputate la US Open.

La turneul de la Montreal ia startul, alături de Sorana Cîrstea, și Simona Halep (13 WTA). La aproape 3 luni de la accidentarea la gamba stângă, Halep va juca, direct în turul 2, cu învingătoarea din partida Danielle Collins (36 WTA) – Jil Teichmann (65 WTA).

Sunt încă departe de nivelul meu. Nu mă aștept la nimic mare de la acest turneu … Am fost acasă trei luni și mi-a plăcut timpul petrecut cu familia. Am simțit că nimic nu mai contează și am așteptat doar să mă refac după accidentare”, a declarat Simona Halep la o conferință de presă de dinaintea turneului.