Sorana Cîrstea, prima reacție după victoria împotriva Karolinei Muchova. „Am fost surprinsă să văd atâția români”. Cu cine va juca următorul meci – FOTO & VIDEO

Sorana Cîrstea a învins-o pe Karolina Muchova (55 WTA) și s-a calificat în optimile WTA 1000 de la Miami, competiție dotată cu premii totale de 8,8 milioane de dolari. În meciul următor o va înfrunta pe Marketa Vondrousova (103 WTA).

Sorana Cîrstea a reușit o nouă prestație foarte bună confirmând că perioada bună pe care o traversează nu este rodul hazardului, ci rezultatul unor antrenamente bine gândite cu Thomas Johansson, fost câștigător la Australian Open în 2002. Jucătoarea din România a câștigat duelul cu Karolina Muchova (55 WTA) după două seturi, scor 7-5, 6-1, și s-a calificat în optimile turneului de la Miami.

Sealed with an ACE 💥 @sorana_cirstea is back in the last 16 in Miami after 10 years! #MiamiOpen pic.twitter.com/va1U7rR9xu

Primul set s-a jucat de la egal la egal până spre final, dar setul secund i-a aparținut total româncei aflată pe locul 74 mondial.

Redemption achieved! After fighting back from down 5-3 in the 1st set, Sori raised her level to win the set and never looked back. She gets the win today and she looks unstoppable right now. Sorana Cirstea defeated Karolina Muchova 7-5, 6-1. Next up for Sori is Vondrousova in R4. pic.twitter.com/m0Y2CuZ8pa

— Romanian Tennis (@WTARomania) March 26, 2023