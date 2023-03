Sorana Cîrstea s-a calificat în „sferturi” la Indian Wells, după ce a învins-o pe campioana campioanelor. Meci de gală în turul următor – FOTO & VIDEO

Sorana Cîrstea a renăscut sub comanda noului antrenor și a reușit una dintre surprizele de la Indian Wells. Jucătoarea din România a învins-o în trei seturi pe Caroline Garcia, sportiva care în anul 2022 s-a impus la Turneul Campioanelor. În bătălia pentru un loc în semifinale o va înfrunta pe Iga Swiatek, liderul clasamentului WTA.

Sorana Cîrstea (32 de ani, locul 83 WTA) a reușit o victorie uriașă la Indian Wells, confirmând astfel ascensiunea din ultima perioadă. Sportiva din România are mai multă încredere după ce a început colaborarea cu antrenorul Thomas Johansson, iar în sferturile turneului american a învins-o pe Caroline Garcia (locul 5 WTA). Meciul avut trei seturi, iar scorul final a fost 6-4, 4-6, 7-5.

Partida a fost palpitantă. În primul set, Sorana Cîrstea a început cu un break, dar a fost imediat egalată. Iar echilibrul s-a menținut până la 3-3. Atunci sportiva noastră a câștigat pe serviciul adversarei și a reușit să câștige.

În setul doi Sorana a condus cu 4-3, dar adversara a revenit spectaculos și a câștigat trei game-uri la rând. Așa s-a ajuns în „decisiv”.

Setul al treilea a fost cel mai palpitant. Sorana a condus cu 3-0, dar rivala a revenit în joc și a condus cu 5-4. Sportiva din România a avut puterea mentală să treacă de acest moment dificil și nu i-a mai dat nicio șansă jucătoarei din Franța. A câștigat ultimele trei game-uri și a reușit calificarea în sferturile competiției care oferă premii totale de 8,8 milioane de dolari.

This was such a tight match but it was great to see Sori keep her composure and continue this great run she is having. Caroline never backed down, but neither did Sori and she is rewarded with a spot in the QF. Sorana Cirstea defeated Caroline Garcia 6-4, 4-6, 7-5. pic.twitter.com/9U8CC4sRk7

— Romanian Tennis (@WTARomania) March 15, 2023