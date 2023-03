Sorana Cîrstea, lăudată în L’Equipe de Caroline Garcia. Cum poate jucătoarea din Târgoviște să o depășească pe Simona Halep

Sorana Cîrstea a devenit „Bestia Nera” pentru campioana mondială en-titre. A câștigat de două ori în câteva zile în Carolinei Garcia, iar jucătoarea din Franța a lăudat-o în interviul din L’Equipe și a spus că nu a putut să-i ghicească serviciul. Sportiva din Târgoviște are șanse ca după turneul de la Miami să devină „racheta numărul 1 a României”.

Sorana Cîrstea trece printr-o perioadă foarte bună și a reușit meciuri excelente sub „bagheta” antrenorului Thomas Johansson, cu care a început colaborarea în toamna anului trecut. Caroline Garcia, locul 4 WTA, a simțit pe pielea ei forța jucătoarei din România. A pierdut de două ori în două săptămâni în fața sportivei de pe locul 74. Prima oară la Indian Wells și a doua în turul secund de la Miami.

Jucătoarea franceză a acordat un interviu în L’Equipe în care a lăudat-o pe sportiva din România. La Miami, meciul s-a terminat după doar două seturi, la Indian Wells disputa a durat trei.

„Am făcut un meci inconstant, în condiții diferite. Am mers de multe ori la fileu, dar ea m-a pasat într-un mod incredibil, mai ales cu reverul. Am încercat să schimb ceva la acest capitol. Nu am putut să citesc serviciul ei.

Mai presus de orice, am încercat să fac un joc solid și să încerc să îi ofer mai puține puncte față de meciul precedent, dar nu am reușit să fiu constantă. A fost complicat să am un plan de joc în minte care nu a funcționat, iar tenisul nu te iartă dacă nu te poți concentra la toate punctele”, a spus Garcia, pentru L’Equipe.