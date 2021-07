Sorana Cîrstea o ia pe urmele Simonei Halep? Ce verdict i-au dat medicii

Astăzi ar fi putut să fie momentul de glorie al Soranei Cîrstea. Din păcate, nimeni nu se aștepta ca tânăra de 18 ani, Emma Răducanu, să o elimine în două seturi. Sorana Cîrstea nu a jucat rău, dar se pare că problemele de sănătate au determinat și finalul jocului de astăzi.

Astăzi, pe terenul prncipal, Sorna Cîrstea a jucat în turul III la Wimbledon, împotriva britanicei de 18 ani, Emma Răducanu. Meciul a fost unul aplaudat la scenă deshcisă de cei peste 7.000 de fani. La finalul celor douăs eturi, Emma Răducanu a câștigat cu 3-6, 5-7.

Tânăra de 18 ani a bătut recordul de cel mai tânăr jucător calificat în turul IV la Turneul de Grand Slam de la Wimbledon. Meciul a fost unul spectaculos, în care Emma a reușit să recupere opt mingi în setul final, adjudecându-și meciul. La interviul acordat pe teren, imediat după finalul jocului, Sorana declara că a fost o zi grozavă.

„Cred că nu a fost o zi grozavă pentru mine, din punct de vedre al tenisului. Nu am jucat la nivelul la care am jucat în precedenta partidă. Tot creditul merge către adversara mea, a jucat foarte bine și merita să câștige. La 3-1 a fost cheia meciului. Am servit la 3-1, chiar am avut mingi de 4-1, acolo cred că s-a jucat cel puțin primul set.

4-1 ar fi fost alt scor. Din păcate, n-am reușit să mențin același nivel de joc ca zilele trecute. Sunt zile mai bune, zile mai proaste. Am făcut un pas în spate, iar ea a returnat foarte bine. Am avut un procentaj foarte slab la primul serviciu, iar toate aceste lucruri s-au adunat”, a declarat Sorana Cîrstea la finalul meciului.