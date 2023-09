Sorana Cîrstea nu se mai ferește de cuvinte. „Îndrăgostită”. Unde s-a fotografiat jucătoarea de tenis – FOTO

Sorana Cîrstea nu se gândește la odihnă și vacanță deși a jucat, la US Open 2023, cinci meciuri cu o încărcătură specială, ținând cont că este vorba despre un turneu de Grand Slam, cu premii totale de 65 de milioane de dolari americani, unde a fost susținuă frenetic de mulți fani. Sportiva din România s-a întors la antrenamente și a postat, pe rețelele sociale, câteva imagini de la ultimele ședințe de pregătire. Mesajele sunt cât se poate de clare și anunță că acordă o importanță deosebită competițiilor din Asia, dar și celei din România.

Sorana Cîrstea este „îndrăgostită de sală”

Sorana Cîrstea nu și-a luat decât o zi liberă, după ce a fost învinsă de Karolina Muchova în „sferturi” la US Open și după o scurtă plimbare prin New York s-a întors la antrenamente. Sportiva din România a alergat pe faleză și a tras zdravăn „de fiare” în sala de forță. La finalul acestui antrenament susținut, jucătoarea a scris următorul mesaj: „Îndrăgostită de sală! De asemenea, îndrăgostită de această ținută de la New Balance”.

Trimiterea la firma de echipament sportiv nu este întâmplătoare. Sorana s-a despărțit de Adidas acum șapte ani și a semnat cu New Balance, companie cu care au contract și alte nume importante din tenisul mondial de mare performanță: Eugenie Bouchard (Canada), Coco Gauff (SUA) și Heather Watson (Marea Britanie).

„Singurii oameni cu care am vorbit au fost antrenorul meu, iubitul meu și cu familia mea. Am încercat să țin conversațiile scurte și să vorbesc doar cu acele câteva persoane care îmi sunt aproape la bine și la rău. Mai târziu, voi vorbi și cu ceilalți, dar pentru mine cel mai important e să am grijă de mine și să fiu profesionistă, iar la mesaje pot răspunde când e timp”, a declarat Sorana Cîrstea, după US Open 2023.

Sorana Cîrstea, decisă să joace în turneul de la Cluj-Napoca

Sorana Cîrstea are toate motivele să se antreneze foarte serios pentru că vrea să impresioneze în fața fanilor din Cluj, unde va juca după cele patru turnee din Asia. Transylvania Open este programat în perioda 16-22 octombrie și s-a bucurat de mare succes în fiecare an.

„Urmează turneele din Asia, voi veni acasă câteva zile, iar apoi voi juca la 4 turnee din China și la Cluj-Napoca. Sezonul nu s-a încheiat aici, sper să iau tot ce a fost pozitiv în acest turneu și să continui să urc și pe final de sezon. Ca lecții, nu e doar una anul acesta, cred că important e să muncești, să-ți vezi de treabă și până la urmă nu există o soluție magică, o cheie, e muncă brută, disciplină, rutină și cam la asta se rezumă în general sportul de performanță”, a spus Sorana Cîrstea la Eurosport.

Jucătoarea a câștigat la US Open 455.000 de dolari, iar anul acesta a adunat doar din tenis peste 1,5 milioane de dolari americani. Suma totală pe care a obținut-o pe teren este 8,5 milioane de dolari. Totodată, Sorana a urcat patru locuri în clasamentul mondial, până pe poziția cu numărul 26 în clasamentul WTA.