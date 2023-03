Câți bani a încasat Sorana Cîrstea la Indian Wells. Jucătoarea din Târgoviște a câștigat doar din tenis aproximativ opt milioane de dolari

Sorana Cîrstea a ratat calificarea în semifinalele de la Indian Wells, după ce a fost învinsă în două seturi de Iga Swiatek, liderul clasamentului mondial. Jucătoarea din România a plecat acasă cu un cec de aproximativ 185.000 de dolari și se apropie cu pași rapizi de opt milioane de dolari doar din tenis.

Sorana Cîrstea a avut o prestație foarte bună la Indian Wells, turneu WTA 1000 dotat cu premii totale de 8,8 de dolari. Jucătoarea din România a dovedit că se află într-o perioadă bună ajutată de colaborarea excelentă cu antrenorul suedez Thomas Johansson și speră să-și înceapă ascensiunea în clasamentul mondial profesionist, în acest moment aflându-se pe locul 83.

Jucătoarea din România a fost învinsă la Indian Wells de marea favorită a turneului, poloneza Iga Swiatek. Partida s-a terminat în două seturi, iar sportiva noastră a avut din nou alături fani români.

Sorana Cîrstea a reușit la Indian Wells cel mai bun rezultat al său în acest an și şi-a asigurat un cec de 184.465 de dolari şi 215 puncte WTA. A ajuns astfel la 7.778.395 milioane de dolari strânși din tenis, la care se adaugă banii din reclame și de la sponsori. Prin prestația de la turneul american, Sorana a reușit să obțină cel mai mare câștig al unei jucătoare din România în 2023.

J A Z D A 🔥@iga_swiatek sprints past Cirstea 6-2, 6-3 and will face Rybakina in the @BNPPARIBASOPEN semifinals! pic.twitter.com/CZtCEwRlES

— wta (@WTA) March 16, 2023