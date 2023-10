Sorana Cîrstea, lăudată de Aryna Sabalenka, locul 2 WTA. „Are un nivel de joc incredibil”. Când va avea loc partida din sferturile turneului de la Miami – FOTO & VIDEO

Sorana Cîrstea va avea un meci teribil în sferturile turneului de la Miami, unde o va înfrunta pe Aryna Sabalenka. Sportiva din Belarus se află pe locul doi WTA, iar înaintea partidei a acordat un interviu în care a recunoscut că se teme de această confruntare. Meciul va avea loc miercuri, 29,03.2023.

Sorana Cîrstea a reușit cea mai bună performanță a carierei și s-a calificat în sferturile turneului de la Miami, competiție dotată cu premii totale de 8,8 milioane de dolari. În meciul următor va avea însă o misiune foarte grea pentru că o va înfrunta Aryna Sabalenka. Jucătoarea din Belarus se află pe locul doi WTA, iar anul acesta a câștigat Australian Open și a jucat finala de la Indian Wells. Cele două sportive nu s-au înfruntat în circuitul profesionist.

„M-am antrenat cu Sorana în pre-sezon în Dubai, la sfârșitul anului trecut. Are un nivel de joc incredibil, comparabil cu al oricărei jucătoare din top. Totul ține de concentrare și anticipez că va fi o partidă de mare luptă! Sunt superfericită pentru această victorie contra Barborei Krejicikova. Cheia a fost serviciul meu cu care am creat presiune asupra ei.

A nice embrace between two champs 🤝

[2] @SabalenkaA continues her dominant form defeating Krejcikova, 6-3, 6-2. Will now face Cirstea in the QF’s 🔜#MiamiOpen pic.twitter.com/TsuDpUTg19

— wta (@WTA) March 28, 2023