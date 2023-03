Cine a făcut-o pe Sorana Cîrstea să devină „mai inteligentă”. Jucătoarea din România, mesaje optimiste înaintea duelului cu Aryna Sabalenka, locul 2 WTA

Sorana Cîrstea își continuă prestația remarcabilă de la Miami Open, turneu cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, și s-a calificat în sferturile competiției după ce a învins-o Marketa Vondrousova. În turul următor, sportiva din România o va înfrunta pe Aryna Sabalenka, locul 2 WTA, iar înaintea acestui duel a acordat un interviu în care a dezvăluit care este secretul jocului bun din ultimele patru săptămâni.

Sorana Cîrstea a ajuns în sferturile turneului de la Miami după patru victorii fără set pierdut. Sportiva din România a jucat foarte bine și în partida cu Marketa Vondrousova, locul 103 WTA. Scorului duelului a fost 7-6 (3), 6-4. Misiunea din partida următoare va fi mult mai grea pentru că o va întâlni pe Aryna Sabalenka, locul 2 WTA. Jucătoarea din Belarus are un an de vis, după ce a câștigat Australian Open şi Adelaide şi a ajuns în în finala de la Indian Wells, unde a fost învinsă de Elena Rybakina.

YET to drop a set 🔥@sorana_cirstea takes out Vondrousova 7-6(3), 6-4 to reach her first quarterfinal in Miami where she will face either Krejcikova or Sabalenka…#MiamiOpen pic.twitter.com/WM02HKNgEP

— wta (@WTA) March 27, 2023