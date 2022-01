Sorana Cîrstea, încrezătoare înainte de partida din turul 3 de la Australian Open. Iubita lui Ion Ion ȚiriacSorana Cîrstea este calificată în turul 3 la Australian Open. Ea se va bate pentru un loc în optimi cu rusoaica Anastasia Pavlyuchenkova, cap de serie numărul 10. În turul secund, iubita lui Ion Ion Țiriac a trecut de slovaca Kristina Kucova (31 de ani, 96 WTA), scor 6-2, 6-4. Sorana Cîrstea s-a arătat plină de încredere înainte de partida ce va avea loc sâmbătă.

Sorana Cîrstea s-a declarat mulțumită de jocul prestat și a mărturisit că s-a bucurat că a reușit să termine partida în doar 70 de minute.

„Am jucat destul de bine de la început la final, am continuat jocul din primul tur, am reușit să mențin nivelul și să am un joc destul de solid. Până la 6-2, 5-2, lucrurile au mers bine, ușor, iar acolo a încercat să fie mai agresivă, a dat drumul la braț și a jucat două game-uri foarte bine. Am rămas concentrată, mi-am dat seama că trebuie să termin meciul în două seturi și mă bucur că am stat pe teren doar o oră și 10 minute”, a spus Sorana Cîrstea pentru Eurosport.