Sorana Cîrstea, ieșire nervoasă la adresa deciziei de la Wimbledon: „Zero umanitate”. Iubita lui Țiriac Jr. s-a dezlănțuit!

Sorana Cîrstea, ieșire nervoasă la adresa deciziei de la Wimbledon. Iubita lui Ion Ion Țiriac a fost eliminată în turul 2 al turneului de la Roland Garros. Ea a pierdut în fața americancei Sloane Stephens după ce conducea cu 6-3, 2-0. Stepghez și-a adjudecat după aceea 12 ghemuri la rând. Sorana Cîrstea a luat atitudine și în privința deciziei organizatorilor turneului de la Wimbledon de a-i exclude din competiție pe sportivii din Rusia și Belarus.

Sorana Cîrstea a explicat la finalul partidei ce s-a întâmplat cu jocul ei.

Am greșit mult pe a doua minge, cred că acolo am început să mă grăbesc. Ea nu punea prea multă presiune pe retur, eram destul de liniștită, nu mă ataca, însă am slăbit nivelul, iar ea a început să intre în puncte, a lungit punctele, ceea ce pe mine nu mă avantaja”, a declarat Sorana Cîrstea, pentru Eurosport.