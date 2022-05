Sorana Cîrstea, ce cădere la Roland Garros! Câte game-uri a pierdut la rând în turul 2

Sorana Cîrstea, ce cădere la Roland Garros! Românca a ratat o șansă mare de a avea un parcurs deosebit în turneul parizian. Și asta cu atât mai mult cu cât toate cele 5 jucătoare din Top 10 de pe partea sa de tablou au fost deja eliminate din competiție. Sorana Cîrstea a pierdut meciul din turul 2 contra americancei Sloane Stephens (64 WTA), după ce a condus la un moment dat cu 6-3, 2-0.

Sorana Cîrstea, ce cădere la Roland Garros! Sori a părut ca va încheia partida din turul 2 în minimum de seturi. Jucătoarea din Târgoviște conducea cu 6-3, 2-0 și nimic nu anunța dezastrul ce a urmat. Sloane Stephens, adversara româncei a avut o serie senzațională, de 12 ghemuri câștigate la rând și s-a impus cu 3-6, 6-2, 0-6.

Cîrstea a avut două zvâcniri când putea reîntoarce partida, dar le-a irosit. Ea a ratat și o bună ocazie de a se apropia de cea mai bună performanță realizată la Roland Garros, sferturile de finală, în 2009. Și asta deoarece toate jucătoarele din Top 10 WTA de pe partea sa de tablou au fost deja eliminate din competiție. În turul 3 ar fi jucat cu franțuzoaica de 19 ani, Diane Parry, locul 97 mondial.

Sorana Cîrstea a recunoscut că ar fi trebuit să învingă în două seturi, în loc să piardă în trei. Ea a mai spus că a început să se grăbească, pe când adversara a intrat tot mai bine în punctele lungi.

„Am început bine, 6-3, 2-0, apoi la 2-1 am avut mingi de game, la 4-2 pentru ea am avut mingi de break, cred eu că acolo s-a jucat. Ea a jucat din ce în ce mai bine, a greșit din ce în ce mai puțin, iar eu am scăzut nivelul de joc. Cred că asta a făcut să se întoarcă situația.

Au fost greșeli ușoare din partea mea, iar ea a devenit din ce în ce mai solidă. Ar fi trebuit să termin meciul în două seturi. A mers bine serviciul, cred că și după serviciu a mers bine jocul.

Am greșit mult pe a doua minge, cred că acolo am început să mă grăbesc. Ea nu punea prea multă presiune pe retur, eram destul de liniștită, nu mă ataca, însă am slăbit nivelul, iar ea a început să intre în puncte, a lungit punctele, ceea ce pe mine nu mă avantaja”, a declarat Sorana Cîrstea, pentru Eurosport.