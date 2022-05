Sorana Cîrstea joacă în turul 2 la Roland Garros. Câți bani poate câștiga românca

Sorana Cîrstea joacă în turul 2 la Roland Garros. Jucătoarea din Târgoviște va juca astăzi în manșa secundă a turneului de Grand Slam de la Paris. În prima partidă, iubita lui Ion Ion Țiriac a trecut de nemțoaica Tatjana Maria (107 WTA), scor 6-3, 6-3. Sorana Cîrstea o va ântâlni acum pe americanca Sloane Stephens (53 WTA), câștigătoarea US Open în 2017 și finalistă la Roland Garros în 2018, când a fost învinsă de Simona Halep.

Sorana Cîrstea joacă în turul 2 la Roland Garros. Iubita lui Ion Ion Țiriac a debutat cu o victorie în turneul de Grand Slam ce are are loc la Paris. Ea a învins-o în prima manșă pe nemțoaica Tatjana Maria (107 WTA), scor 6-3, 6-3, la capătul unui meci ce a durat puțin peste o oră.

Sorana Cîrstea (26 WTA) a avut o serie de turnee în care a fost eliminată încă din primul tur, dar ea a declarat că nu se simte panicată din cauza acestui lucru.

„Este foarte ciudat, au fost trei turnee, două săptămâni jumate în 3 meciuri în care am jucat mai puțin bine. Sunt la Roland Garros, e un Grand Slam, jocul meu nu dispare în două săptămâni jumate. Nu este nicio tragedie, am venit, mi-am făcut treaba aici și vom vedea de la meci la meci ce pot să fac”, a mai spus Sorana, potrivit ProSport.

Sorana Cîrstea a trecut cu bine peste momentul din setul 2, în partida din primul tur, când a fost condusă cu 0-3. Românca s-a impus apoi în 6 ghemuri la rând, adjudecându-și victoria.

„În afară de 3 gheme în setul doi, cred că am fost destul de disciplinată. Mi-am făcut planul destul de clar. Am fost fericită în special cu statistica venirilor în față: din 24 cred că am avut 20 de puncte câștigătoare. Îmi doresc să vin mai mult în față și asta îmi dă un plus de încredere. Eu cred că serviciul a fost o armă destul de bună”, a spus Sorana Cîrstea după meci, conform sursei citate.