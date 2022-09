Sorana Cîrstea, eliminată de la US Open, după un meci dramatic. Gestul făcut de româncă după ce a pierdut

Veși proaste din SUA, unde Sorana Cîrstea a fost eliminată de la US Open după un meci dramatic. Sorana Cîrstea a fost învinsă de elveţianca Belinda Bencic cu scorul de 3-6, 7-5, 6-2, azi, la New York, în runda a doua a turneului US Open 2022, acesta fiind ultimul de Grand Slam al acestui an. Care este gestul făcut de româncă după ce a pierdut partida.

Sorana Cîrstea a terminat aventura US Open. A fost învinsă în turul doi de Belinda Bencic

Sorana Cîrstea a fost eliminată de la turneul US Open, în turul al doilea, de Belinda Bencic, scor 3-6, 7-5, 6-2, partida fiind una dramatică. Sorana Cîrstea, 32 ani, locul 37 WTA, a fost învinsă după o partidă care a durat două ore şi 27 de minute de campioana olimpică en titre.

Great start for Sori. After a bit of a back and forth with Belinda to start the 1st set, Sori takes control to win the 1st set 6-3! pic.twitter.com/MmcYI3gKIC — Romanian Tennis (@WTARomania) September 1, 2022

În primul set, sportiva românca a reuşit să se impună cu 6-3, după ce a câştigat ultimele trei game-uri. Sorana Cîrstea a condus cu 4-2 şi 5-3 în actul secund, însă nu a izbutit să încheie conturile şi a pierdut patru game-uri la rând şi setul cu 5-7. Belinda Bencic, de 25 ani, locul 13 WTA, cap de serie numărul 13, a dominat setul decisiv, câştigat cu 6-2.

Sori letting her emotions out a bit after letting the lead get away from her in the 2nd set. pic.twitter.com/V9vse7D2Wn — Romanian Tennis (@WTARomania) September 1, 2022

Câți ași a avut Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea a încheiat cu 5 aşi şi 10 duble greşeli, iar Belinda Bencic a totalizat 6 aşi şi 3 duble greşeli. Belinda Bencic a avut procentaje superioare la ambele servicii. Astfel, a avut mai multe mingi direct câştigătoare, 32-27, şi mai puţine erori neforţate, 28-34.

Sorana Cîrstea câştigase ambele meciuri directe anterioare, cu 7-5, 6-2 în turul secund la Grampians Trophy de la Melbourne, anul trecut, şi cu 6-2, 6-7 (3), 6-4, luna trecută, în primul tur la Cincinnati. Acum scorul întâlnirilor directe dintre Sorana Cârstea și Belinda Belcic a ajuns la 2-2. Astfel, Sorana Cîrstea rămâne cu un cec de 121.000 de dolari şi 70 de puncte WTA.

Simona Halep, eliminată în turul 1 al US Open

Pe de altă parte, Simona Halep a fost eliminată de la US Open în primul tur al turneului. Simona Halep, în vârstă de 30 de ani, locul 7 WTA, a fost învinsă cu scorul de 2-6, 6-0, 4-6 de Daria Snigur, în vârstă de 20 de ani, locul 124 WTA, din Ucraina, pe arena „Louis Armstrong”. În afară de eliminarea rapidă de la US Open, Simona Halep s-ar putea alege și cu o amendă la turneul de tenis din SUA.

Simona Halep a refuzat să meargă la conferința de presă de la finalul jocului, iar această decizie i-ar putea aduce o amendă cuprinsă între 2.500 și 5.000 de euro, potrivit WTA. În acest fel, Simona Halep ar fi evitat să le răspundă la întrebări jurnaliștilor români acreditați la US Open.