Sorana Cîrstea, accesorii de mii de euro la Doha. Jucătoarea din Târgoviște a fost eliminată în turul secund al turneului din Qatar. Ea a pierdut în fața Garbinei Muguruza, scor 6-7, 1-6. Dar, dincolo de înfrângere, românca a captat atenția internetului cu momentul în care, din cauza vântului, și-a prins părul cu ajutorul unor clame. Imaginile au arătat și ce bijuterii de lux fine a purtat Sorana Cîrstea pe terenul de joc.

Sorana Cîrstea, accesorii de mii de euro la Doha. Jucătoarea din Târgoviște a fost eliminată în turul secund al turneului WTA 1000 din Qatar., dotat cu premii totale de 2.331.698 de dolari. În primul tur al întrecerii, ea a trecut lejer, scor 6-2, 6-1, de Mayar Sherif din Egipt, (65 WTA), beneficiara unui wildcard. Luni, în schimb, românca a fost învinsă de Garbine Muguruza (9 WTA), finalista ediției trecute a competiției, cu 6-7, 1-6.

Sorana Cîrstea va primi pentru performanța sa un cec de 15.080 de dolari și 60 de puncte WTA. Dar, în partida cu Muguruza, românca a fost protagonista unui moment mai puțin întâlnit pe terenurile de tenis, care a captat interesul internauților. Sorana a fost nevoită, din cauza vântului, să-și prindă părul cu ajutorul unor clame, apoi a folosit un spray fixativ pentru stabilitatea „coafurii”.

Momentul cu Sorana Cîrstea prinzându-și părul a devenit viral pe internet, filmarea fiind postată pe mai multe rețele sociale. Dar, la o privire mai atentă, unii internauți au observat și alte detalii, precum accesoriile pe care iubita lui Țiriac Jr. le purta pe terenul de joc.

Astfel, conform Click, Sorana a afișat la mâna stângă o brățară Cartier tip „cui”, din aur, al cărei preț poate ajunge la 7.350 de euro, în varianta de 3,5 mm, sau la 3.300 de euro, în varianta mai subțire, de 2,5 mm.

La mâna dreaptă a Soranei Cîrstea, fanii au observat un dispozitiv de monitorizat tensiunea, calitatea somnului și recuperarea fizică, din categoria de lux, cu sistemul de închidere placat cu aur de 18 karate. Prețul acestuia depășește câteva sute de euro, dacă nu punem la socoteală și aurul cu care este placat sistemul de închidere.

Sorana Cîrstea a fost admirată chiar de una dintre jucătoare, canadianca Eugenie Bouchard. Fosta finalistă de la Wimbledon a remarcat cerceii discreți, dar cu diamante, purtați de româncă în filmare. „Asta înseamnă să ai clasă, oameni buni!”, a comentat unul dintre internauți, pe Instagram, impresionat de accesoriile fine și de mare calitate ale Soranei.

Sorana Cîrstea se află pe locul 30 în clasamentul WTA Live, dar este în pericol să mai coboare câteva locuri, în funcție de rezultatele finale ale turneelor de la Doha și Guadalajara, ce se desfășoară în această săptămână.

One way to keep your hair in place when it’s windy 💁‍♀️@sorana_cirstea | #QatarTennis pic.twitter.com/z8QT4fUMdK

— wta (@WTA) February 21, 2022