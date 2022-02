Sorana Cîrstea, gest inedit în turneul de la Doha. Jucătoarea din Târgoviște a fost eliminată, luni, în turul secund al competiției din Qatar. Românca a fost învinsă de Garbine Muguruza (9 WTA), finalista ediției de anul trecut, scor 6-7, 1-6. Sorana Cîrstea a fost, în schimb, protagonista unui moment rar întâlnit pe terenurile de tenis înaintea meciului cu jucătoarea spaniolă.

Sorana Cîrstea, gest inedit în turneul de la Doha. Jucătoarea din Târgoviște a avut un început solid de sezon. Cîrstea a ajuns în optimile Australian Open, după ce a trecut de adversare redutabile precum Petra Kvitova și Anastasia Pavlyuchenkova. Ea cedat în fața polonezei Iga Swiatek după o partidă foarte disputată, scor 7-5, 3-6, 3-6.

De altfel, Sorana Cîrstea a declarat că simte că joacă cel mai bun tenis al carierei. Ea consideră că a atins maturitatea necesară pentru a putea, concomitent, să se bucure de moment.

Sorana Cîrstea a reușit un meci foarte bun și în primul tur al turneului de la Sankt Petersburg, unde a învins-o pe finalista de la Roland Garros 2019, cehoaica Marketa Voundrousova după trei seturi disputate, 7-5, 3-6, 6-4. În următoarea partidă, iubita lui Ion Ion Țiriac a fost nevoită să se încline în fața puternicei jucătoare din Estonia, Anett Kontaveit, una dintre cele mai în formă sportive din circuit, scor 4-6, 5-7.

Sorana Cîrstea a luat deja startul și în competiția de la Doha, dotată cu premii totale de 2.331.698 de dolari. În primul tur al întrecerii, ea a trecut lejer, duminică, scor 6-2, 6-1, de Mayar Sherif din Egipt, (65 WTA), beneficiara unui wildcard. Luni, în schimb, românca a fost învinsă de Garbine Muguruza (9 WTA), finalista ediției trecute a competiției, cu 6-7, 1-6. Sorana va primi un cec de 15.080 de dolari și 60 de puncte WTA.

Sorana Cîrstea a fost, în schimb, protagonista unui moment inedit pe terenurile de tenis. Meciul cu Muguruza s-a desfășurat pe un vânt puternic, motiv pentru care românca a fost nevoită să-și ajusteze părul lung pentru a nu fi deranjată de acesta în timpul partidei.

Sorana s-a folosit de două agrafe și de un fixativ pentru a-și aduce coafura în starea optimă pentru joc. Momentul a fost surprins de camerele tv și a făcut deliciul internauților după ce WTA a postat imaginile respective pe contul oficial de Twitter.

One way to keep your hair in place when it’s windy 💁‍♀️@sorana_cirstea | #QatarTennis pic.twitter.com/z8QT4fUMdK

— wta (@WTA) February 21, 2022