Sorana Cîrstea a vorbit despre iubitul ei în fata americanilor. Ce le-a spus despre Ion Țiriac jr.

Sorana Cîrstea a încheiat aventura la US Open 2023 în sferturile de finală, după ce a fost eliiminată de Karolina Muchova, din Cehia. Sportiva le-a vorbit americcanilor despre iubitul ei, fiul lui Ion Țiriac, și le-a spus ce s-a întâmpat între ei după meciurile de la New York.

Sorana Cîrstea s-a aflat în fața celei mai mari performanțe din carieră, calificarea în semifinalele US Open 2023. Dar nu a putut trece de numărul zece mondial, Karolina Muchova, și a pierdut în două seuri, 6-0, 6-3. După ultimul Grand Slam al anului, tenismena va urca în clasamentul WTA de pe locul 30 până pe poziția 26.

În cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc în Statele Unite, Sorana Cîrstea a vorbit despre iubitul ei, Ion Țiriac jr. deși nu-i spune niciodată numele în public. De la această regulă, nu s-a abătut nici la US Open 2023, dar a spus că a vorbit foarte rar cu el în perioada turneului de la Flushing Meadows.

Sorana Cîrstea și fiul lui Ion Țiriac sunt împrenă de trei ani, dar nu și-au oficializat încă relația.

”Singurii oameni cu care am vorbit au fost antrenorul meu, iubitul meu și cu familia mea. Am încercat să țin conversațiile scurte și să vorbesc doar cu acele câteva persoane care îmi sunt aproape la bine și la rău. Mai târziu, voi vorbi și cu ceilalți, dar pentru mine cel mai important e să am grijă de mine și să fiu profesionistă, iar la mesaje pot răspunde când e timp”, a declarat Sorana Cîrstea.