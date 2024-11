Sora mai mică a Parcului Natural Văcăreşti de care prea puţini bucureşteni ştiu. Are un traseu superb amenajat, aici te poţi bucura cu adevărat de natură

O oază de liniște și verdeață, prea puțini bucureșteni știu despre sora mai mică a Parcului Natural Văcăreşti. Traseul de aproape un kilometru a fost amenajat recent și îi primește deja pe cei care își doresc să se relaxeze admirând natura, fără să fie nevoiți să plece din oraș.

În ultimii ani, viața bucureștenilor se împarte între aglomerație, trafic, haos și gălăgie. În acest context, vestea că există, chiar în oraș, o oază de liniște, în care oamenii se pot relaxa înconjurați de verdeață, natură, va fi primită de mulți cu brațele deschise.

Este vorba despre Pajiștea Petricani, numită și „sora mai mică a Parcului Natural Văcăreşti”. Este un traseu circular, de aproape un kilometru, pe care au fost montate panouri de informare și care cuprinde și o zonă în care vizitatorii pot admira peisajul, bucurându-se de o priveliște inedită.

Este rezultatul eforturilor depuse de cei de la Asociația Parcul Național Văcărești, care au lucrat la „pregătirea celei mai noi zone de educație și conservare a naturii din București”.

„Un traseu tematic circular, de aproape un kilometru, cu mici panouri de informare, cu o zonă înaltă de admirare a peisajului, a apei și a cartierelor din depărtare (ca să nu uităm că suntem, totuși, în plină urbe), bălți temporare și habitate vitale pentru fluturi și insectele polenizatoare, a căror populație se află în declin accentuat la nivel global.

Traseul a fost „botezat” deja de primele grupuri de copii, studenți și voluntari. Astfel că Parcul Natural Văcărești are o soră mai mică, în Sectorul 2, pe care am curățat-o și am făcut-o mai plăcută pentru iubitorii de natură. Tu ai vizitat-o deja?”, au transmis reprezentanții asociației, pe o platformă de social media, alături de câteva imagini.