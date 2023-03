Zonele protejate unde îți poți petrece timpul liber. Sunt chiar în afara Bucureștiului

Toți bucureștenii au căutat la un moment dat un loc liniștit unde se pot relaxa în weekend, însă nu departe de casă. Din fericire, există astfel de locuri la doar câțiva kilometri în afara Bucureștiului.

Ariile protejate din jurul Bucureștiului unde te poți relaxa

Nu departe de Capitală, aveți la îndemână arii protejate, perfecte pentru plimbări și observarea naturii, departe de locurile supra-aglomerate din oraș. Puteți veni oricând aici în timpul weekend-ului sau pentru o mini-vacanță.

De exemplu, la doar două stații de metrou de centrul Bucureștiului, se află Parcul Natural Văcărești. Aici vă veți putea de liniște, iar în această perioadă migrați păsărilor este în toi, așa că aveți ocazia de a admira cele mai frumoase păsări care trăiesc și în Deltă.

Pădurea Băneasa, care se află în nordul Capitalei și aproape de Grădina Zoologică București este, de asemenea, un loc minunat de a vă petrece câteva ore în liniște. Pădurea Băneasa se întinde pe circa 1.300 de hectare, iar fauna acesteia este foarte bogată.

În Băneasa a fost amenajat un traseu al biodiversității, cu mai multe panouri care conțin diferite informații despre animalele și plantele din pădure. Puteți ajunge cu autobuzul până la marginea pădurii.

Obiective turistice în apropierea Bucureștiului

În apropierea Capitalei există numeroase zone extrem de frumoase și mai puțin vizitate. Aceste obiective turistice trebuie văzute măcar odată în viață. La doar 35 de kilometri depărtare de București se află Parcul Natural Comana, la jumătate drumului dintre Giurgiu și Capitală.

Acest parc este o zonă protejată, deoarece aici au fost găsite multe specii de floră și de faună din Lista Roșie Europeană. Aici au fost identificate peste 150 de specii de păsare, dintre care circa jumătate sunt protejate internațional.

Există trei zone speciale în Parcul Natural Comana. Este vorba despre rezervaţia de bujor, rezervaţia de ghimpe şi Balta Comana, a treia zonă umedă a României după Balta Mică a Brăilei şi Delta Dunării.

Totodată, Parcul Comana este cea mai mare arie protejată din Câmpia Română. Are peste 25.000 de hectare și mai este cunoscut sub numele de Balta Comana, deoarece are un ecosistem asemănător Deltei.

Tot în apropierea Bucureștiului puteți vizita conacul Udriște Năsturel din Herești. Acesta mai este denumit și „casa de piatră” și a fost ridicat în comuna Herești de către cumnatul lui Matei Basarab.

Conacul este construit din piatră, iar alături de el se află o biserică, construită în aceeași perioadă. Cele două și reședința lui Anastase Stolojan formează ansamblul arhitectural de la Herești.