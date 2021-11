Sora lui Petrică Mâțu Stoian rupe tăcerea despre clinica la care a fost fratele ei. Declarația ei e șocantă

Azi, Petrică Mîțu Stoian este condus pe ultimul drum de familie, colegi și oameni care l-au iubit. Sora sa, Maria Tarchilă, a dat un interviu pentru emisiunea La Măruță, făcând dezvăluiri cutremurătoare.

Sora lui Petrică Mîțu Stoian a povestit care au fost ultimele cuvinte ale fratelui ei pe patul de spital, dar a vorbit și despre clinica la care artistul a mers să facă tratament post-covid.

”Când m-am dus și l-am vazut el mi-a zâmbit și s-a bucurat ca am venit în ajutorul lui. Mi-a zis: Soră-mea, uite si tu cum am ajuns. Zic: taci că te faci bine. Tu ești puternic. Si atunci el a zis ca nu mai poate. Nu mai credea că se face bine. S-a dus și noi am ramas, doar noi două din familie. Eu am imaginea aceea de la spital, sper ca pot sa o pierd, pentru mine rămane cel mai iubit om. Dacă nu se ducea la clinică ar mai fi trăit mult si bine. Să iasă la iveală ce s-a întamplat și sa nu mai moară nimeni”, a spus Maria Tarchila.

Și Maria Cârneci, prezentă azi în platoul emisiunii La Măruță, a vorbit despre artistul pe care îl știe de-o viață, dar și despre clinica la care el a mers să se trateze.

”Eu sunt așa cum toata lumea e, șocată. Ne lega o prietenie de 30 de ani. Stăteam și ma gândeam de cate ori nu ne-am întalnit pe la benzinarii, e o durere. Prea devreme și prea fulgerator, era un om ca bradul. Putea sa mai traiască. Avea multe de spus, era în putere, dacă nu se ducea la clinica aia. Eu cred ca acolo l-a chemat destinul.

Când am văzut știrea am crezut ca e o farsa ceva, l -am sunat pe Enceanu si mi-a zis că îi e rau, iar cand vorbeam cu el am primit mesaj că a murit. Fiecare cantaret are partea lui de public, el a fost un artist iubit, un coleg pus pe glume, nu era conflictual, era un om care spunea în față daca il deranja ceva.

Rămai șocat, si apropo de pierderi, știu ce inseamnă durerea. Prin felul lui, mai ne văitam, ba ca ne doare cocoașa, că am stat mult în picioare. Sâmbăta fac pomenirea de doi ani de zile a jumătătii mele (n.red. soțului ei). De dragul vostru am venit, dar nu ma lasă sufletul să nu mă duc să îi duc o lumânare, sunt 30 de ani de cand ne cunoastem.

Noi l-am respectat, l-am iubit, ne-am ajutat. Ma uitam aseară în sicriu la el si mi-a venit sa strig tare: Măi, Petrică, toate drumurile tale, toate sacrificiile tale, toate amintirile toate eșecurile le-ai luat acolo, în sicriu. E dureros, într-o jumătate de zi să nu mai fie un om ca el, ca bradul”, a spus Maria Cârneci.